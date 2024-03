Cameroun :: Startimes Offre Aux Chretiens Et Musulmans A Paques English Fine So Teyy! :: Cameroon

En plein dans le mois du Carême chez les Chrétien et les musulmans, Startimes voudrait à travers cette nouvelle offre proposer à ses abonnés un moyen ludique de profiter de ses multiples programmes et des Nouvelles chaines désormais dans les bouquets.

En un mot Comment se divertir tout en apprenant la langue anglaise?

Les abonnés StarTimes ne pouvaient pas rêver mieux comme moyen pour joindre l’utile à l’agréable. En effet, la mise en place d’une nouvelle grille avec de nouveaux programmes sur de Nouvelles chaines 100% en anglais s’adresse d’abord aux personnes d’expression anglaise, mais aussi peut être un très bon moyen pour celles d’expression française de s’initier à l’anglais ou de s’améliorer.

De l’émotion et du suspense à vous couper le souffle seront donc au rendez-vous avec des films fantastique et incroyable sur ST MOVIES(N°101), des programmes jeunesse éducatif et très instructifs sur ST TOONS(N°310), sans oublier des séries romantiques et comiques sur ZEE ONE(N°553) et ST NOVELA E+(N°615).

Et finalement pour que tout ceci soit possible, StarTimes a pensé à TOUT! Une promotion spéciale pour la fête de Paques sur les abonnements et les réabonnements est offerte aux abonnés “absents”.

Jusqu’au 15 Avril, le décodeur HD est encore et toujours à 0 FCFA et le kit « TOUT STARTIMES » à 15.500 FCFA avec installation. Et du 18 Mars au 30 Avril, tout abonné StarTimes au bouquet SMART qui se réabonne pour un mois à son même bouquet + 1500F (C'est à dire, payer 6500F pour le réabonnement au total), pourra profiter d'un mois au bouquet MAX. Et avec tout ca durant ces fetes de Paques sur StarTimes, divertissez-vous tout en apprenant l’anglais.



Avec StarTimes CHANGEZ DE VISION!