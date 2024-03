Cameroun :: Opposants Et Opposants : La Quête De Qualité Dans Un Océan De Supercherie :: Cameroon

Dans un pays où la dictature forge et achète ses propres opposants, il est essentiel de distinguer la véritable résistance de la simple marionnette. Face à cette réalité, ce n'est pas la quantité d'opposants qui importe, mais bien la qualité de leur engagement.

L'Équation Complexité-Qualité

La scène politique est truffée d'individus se revendiquant opposants. Pourtant, tous ne partagent pas la même vision ni les mêmes motivations. Le simple cri de « CHANGEMENT » ne suffit pas à garantir une lutte authentique pour le bien du peuple. Certains, tels que Issa Chiroma Bakary, Bello Bouba Maigari, et Jean de Dieu Momo, ont également brandi ce mot, mais leur objectif était tout autre.

La Galère Vers la Mangeoire

Ces soi-disant opposants ont souvent troqué la galère contre la mangeoire, profitant du système au détriment du peuple désabusé. Leur discours sonne creux, car ils n'aspirent qu'à leur propre confort. Ils pactisent avec le pouvoir la nuit, puis se drapent en opposants le jour. Le Cameroun, malheureusement, abrite de nombreuses taupes infiltrées dans l'opposition.

L'Appel à la Vigilance

Il est temps de mettre fin à cette supercherie. Notre regard ne peut plus rester impassible et neutre. Nous devons éveiller la vigilance collective. Le peuple ne doit plus être manipulé par ceux qui parlent de changement tout en rêvant de la mangeoire. La véritable opposition, celle qui cherche sincèrement à améliorer la vie des citoyens, doit émerger.

La manipulation a assez duré. Ensemble, nous veillerons à ce que notre nation ne soit plus le théâtre de ces jeux de dupes.