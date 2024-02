Cameroun :: Lions Indomptables : Rigobert Song Limogé Par Le Gouvernement :: Cameroon

Le non- renouvellement du contrat de Rigobet SONG BAHANAG comme manager sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun lui a été notifié ce mercredi 28 février 2024, par le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse MOUELLE KOMBI.

" Me référant aux stipulations pertinentes de votre du contrat de travail No [...] conclu le 23 mars 2022, entre le gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le ministre des Sports et de l'Education physique, et la Fédération camerounaise de football ( Fecafoot ) d'une part, et vous, d'autre part,

J'ai l'honneur de vous notifier par la présente, l'arrivée à terme dudit contrat le 29 février 2024, conformément à son article 6 alinéa I" écrit Narcisse MOUELLE KOMBI.

Et de conclure : " aussi bien, il n'est pas possible a l'État, pourvoyeur de vos rémunérations ( salaire et autres avantages ), de vous reconduire dans les fonctions de sélectionneur manager des Lions indomptables seniors messieurs ".