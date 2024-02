Cameroun :: L' Artiste Cyndy Vox Refait Son Comeback 3 Ans Après Avec Le Projet Musical : Focus. :: Cameroon

C'est grâce au single "AWAY" premier titre de l'album Focus que la jeune natif de l'Ouest Cameroun Cyndy Vox reviens au devant de la scène musicale camerounaise 3 ans après avoir vaincu l'apologie de la souffrance , détresse vécue hors de la scène.

Ce retour au devant de la scène tout en offrant de belle mélodie à son public était l'objectif crucial de la conférence de presse tenue ce 23 février avec les Hommes de médias à la case des arts de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun.

Rappelons que le single "AWAY" qui signifie "Loin" un afro Jazz mélangé à la World music en coproduction avec le label EBE entertainment est disponible depuis ce 23 février en vidéogramme sur youtube et en distribution digitale audio via la plate forme LOG music entertainment.

Genèse du single AWAY.

Lors de sa prise de parole l'artiste Camerounaise Cyndy Vox, vêtue d'un polo noir estampillé "le Cameroun d'abord" d'un ton un peu mélancolique précise «il était important pour moi de vous faire venir ici pour présenter ce projet après 3 ans de souffrance et de détresse, durant laquelle j'ai voulu tout abandonné, Away est donc une lueur qui m'a tendu la main , j'ai écris cette chanson tout en larme , au fond de moi je me suis dit réveil toi , tout est encore possible» sur cette prise de parole de l'artiste après écoute exclusive en intégralité de ce single on a pu ressenti cette mélancolie à travers des thèmes décrier tels que : la dépression, découragement, désespoir dans un savant mélange de musicalité.

Sur le panel de cette conférence de presse OJF extrême droite manager général au sein du label EBE entertainment, par ailleurs manager de l'artiste Cyndy Vox, ADIB Bachirou extrême gauche membre de l'équipe artistique ,ces derniers ont donnés leurs avales pour l'aboutissement de ce projet et un élan pour faire de l'artiste Cyndy Vox un produit consommable sur la scène nationale et internationale.

Quelques dates importantes marquant la carrière de cette jeune artiste : 2017: début de sa carrière professionnelle avec le cover "Bolo" de l'artiste Ko-C; 2019-2022: arrêt de sa carrière musicale ; février 2023: comback avec le projet MOAN; mai 2023 : coproduction avec le label EBE ; décembre 2023: naissance du single Ami-ennemi.

Un mot sur le projet FOCUS( concentration).

En coproduction avec le label EBE entertainment, cet album de 13itres , plusieurs variétés musicales ,enregistré en 1mois, en collaboration avec les artistes camerounais tels que: Lydol, Hens,Evina,Obakr sortira cette année 2024 autour un spectacle live avec en amont le dévoilement de la track liste précise l'artiste au cours des échanges avec la presse.

Après 2 heures d'échanges les convives du single AWAY se sont séparés avec une écoute en boucle de ce single teinté de message d'espoir rappelant à l'Homme son essence , ainsi s'ouvre pendant 2 ans une nouvelle aventure musicale entre le label EBE entertainment et CV entertainment.