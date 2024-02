La Grande Distraction Est Enfin Terminée : Il Est Temps De Se Concentrer Sur L'avenir Du Cameroun :: Cameroon

Après des semaines de festivités et d'enthousiasme autour de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), il est temps de revenir à la réalité. Même si nous avons tous été captivés par les matchs et les moments de joie qu'ils ont apportés, il est crucial de se rappeler que le football reste un simple jeu, une distraction passagère qui ne peut en aucun cas résoudre les défis profonds auxquels fait face notre nation.

Malgré le spectacle offert par la CAN, la situation au Cameroun demeure alarmante. Nous vivons dans un pays où la pauvreté est endémique, où les infrastructures de base telles que l'eau potable et l'électricité font cruellement défaut. De plus, nous sommes confrontés à une gouvernance autoritaire qui réprime toute forme d'opposition et favorise la ségrégation tribale dans la distribution des postes gouvernementaux.

Il est temps de réaliser que le Cameroun a désespérément besoin de changement. Il est temps de détourner notre attention du football et de nous engager dans des luttes plus cruciales pour notre démocratie, notre développement et notre avenir.

L'une des premières étapes vers un changement significatif est la réforme du système électoral. Il est inacceptable que l'âge de la majorité électorale soit fixé à 20 ans, alors qu'il est de 18 ans dans la plupart des pays du monde. De même, la libération de tous les prisonniers politiques et un nouveau recensement de la population sont des mesures indispensables pour garantir des élections libres et équitables.

Il est également impératif de revoir le découpage électoral, qui est souvent manipulé pour favoriser le parti au pouvoir. Des exemples flagrants de distorsion démographique, tels que celui observé entre la région du Sud et celle du Littoral, mettent en lumière l'urgence de cette réforme. Il est temps de mettre fin à ces pratiques frauduleuses et de garantir une représentation politique équitable pour tous les Camerounais.

En attendant, je lance un appel à tous les citoyens camerounais : inscrivez-vous sur les listes électorales et faites entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir meilleur pour notre pays, loin des distractions futiles et des manipulations politiques. Le temps du changement est venu, et il est de notre responsabilité de le saisir.