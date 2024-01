Cameroun :: 1359 Policiers Méritants Dans Un Pays Aux Visages Hideux. :: Cameroon

On a rarement vu autant de policiers félicités par le Délégué General à la Sureté Nationale DGSN. Ceci se passe dans un univers marqué par le « Bopdagate » ou la toile est envahie par une histoire peu ordinaire de violation sur mineurs.

Cette fois, on ne parle pas de policier ripoux. Mais plutôt de « Le DGSN le Patriarche Martin Mbaga Nguelé félicite 1359 Policiers méritants » à Yaoundé. Réalités Plus, un journal de Yaoundé qui donne cette information précise qu’Il s’agit de 8 Commissaires Divisionnaires, 54 Commissaires Principaux, 42 Officiers, 340 Inspecteurs de Police et 915 Gardiens de la paix ont porté des nouvelles épaulettes. Tous félicités par leur patron Martin Mbarga Ngulé. La promotion professionnelle peut se traduire par le passage d’un grade donné au grande immédiatement supérieur, ou d’un cadre donné à un tableau d’avancement.

Dans le même ordre d’idée il faut « Continuer à maintenir la paix dans la région » cette fois dans la Région du Sud. Le quotidien Le Messager de Douala indique que C’est le message envoyé à l’endroit des fonctionnaires de police dans la région à l’occasion de la remise des épaulettes tenue à la place de cérémonie de Nko’ovos à Ebolowa le 26 janvier dernier, sous la supervision du gouverneur de la région du Sud représentant la hiérarchie policière.



Par ailleurs, sur la toile et les chaumières, une affaire défraie la chronique. Il vaut mieux parler de scandale Hervé Bopda. Un présumé violeur en série. Sur le compteur, près de 200 Victimes sur une longue période et un réseau bien huilé. Le quotidien La Nouvelle expression parle de « Le Cameroun aux visages hideux ». Au nom du pouvoir et de l’argent, les privilégiés de la République peuvent entraîner la jeunesse dans toutes formes de bassesse. Ils peuvent conduire les pauvres au lit sans leur consentement, les violer, les séquestrer et leur infliger toutes formes de pratiques sexuelles décalées…

Cependant, à la Prison centrale de Douala « L’avocat Jonie Banyong toujours incarcéré » Le journal Innovations rappelle que Me Jonie Banyong fait face à des accusations graves de détournement de fonds s’élevant à 510 millions Fcfa. Les clients de la société ont porté plainte contre lui, l’accusant de retenir illégalement cette somme depuis le 17 octobre 2023.

En économie, Camer Press titre sur le Port Autonome de Douala « Le PAD consacré ». La Cobac, ‘’ Gendarme monétaire ‘’ de la Cemac vient de valider l’inscription du Port autonome de Douala dans la liste des Entreprises de grand standing et d’importance nationale. Une admission aux multiples avantages financiers pour l’une des 6 élues camerounaises.