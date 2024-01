Cameroun :: Développement Des Télécoms : Le Premier Ministre Reçoit Une Délégation De Ihs Towers Cameroon

Le mardi 23 janvier 2024, dans l'immeuble abritant ses services à Yaoundé, le Premier ministre camerounais, Joseph DION NGUTE a reçu en audience une importante délégation de IHS Towers Cameroon. Cette dernière était conduite par le VP Groupe IHS Towers Zone Afrique subsaharienne, M. KUNLE ILLUYEMI. Occasion lui a ainsi été donnée de présenter IHS Towers dans l'ensemble: sa présence au Cameroun, sa contribution au développement des communautés locales ainsi que sa contribution dans le secteur des télécommunications.

A la suite du VP de IHS Towers, le DG OLUFEMI AROSANYIN a pris la parole pour présenter au chef du gouvernement, le plan de IHS Towers Cameroon en 2024 dans le domaine des télécoms , mais davantage les ambitions de cette multinationale africaine pour le développement des communautés locales. Il a en outre saisi l'occasion cette occasion pour présenter le concept des kiosques communautaires, initiative qui marque le retour dans les zones en conflit du Nord- Ouest et du Sud- Ouest, de l'activité de responsabilité sociétale de cet important acteur des télécommunications au Cameroun.

Réagissant aux propos aimables de ses hôtes, le Premier ministre, Joseph DION NGUTE a dit son intérêt ainsi que celui du peuple camerounais pour cette initiative dont le but est principalement d'oeuvrer pour un retour progressif à la paix, à travers l'auto emploi des jeunes, la formation et l'ouverture des TIC grâce aux espaces multimédia dont sont équipés ces kiosques.

IHS Towers est l'un des plus grands opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de télécommunications partagées, ou opérateurs de tours, dans le monde, opérant approximativement :39,652 TOURS dans 11 pays à travers le monde entier. Au Cameroun, IHS est implanté depuis novembre 2012 et opère dans les dix régions avec environ 2300 Tours réparties sur l’ensemble du territoire national et a créé plus de 177 emplois directs dans le pays.Dans le cadre de son programme de développement durable, IHS Cameroon s'est engagé à soutenir le développement communautaire dans quelques localités sélectionnées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en fournissant un accès aux produits de base grâce au projet "IHS Tower Kiosk". Notre objectif est de contribuer à la stratégie de revitalisation des communautés engagée par l'Etat dans ces deux régions. Ce projet est au cœur de nos priorités en matière de responsabilité sociale d'entreprise, et certaines ONG internationales engagées dans cette mission nous soutiendront. Cette initiative entre en droite ligne du Plan Présidentiel de Reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et marque le retour effectif des activités de responsabilités sociétales de IHS Cameroon dans ces régions en proie aux crises sociales depuis 2016.

OBJECTIFS

Les kiosques fournissent un développement économique et social durable aux personnes et aux communautés dans les zones de conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.OBJECTIF SPECIFIQUE :• Fournir aux communautés des installations énergétiques qui stimuleront d’autres activités socio-économiques.• Fournir aux membres des communautés un accès au numérique et à l’Internet ; fournir un point d’engagement pour les communautés ; fournir des installations énergétiques autonomes et propres pour remplacer les sources d’énergie traditionnelles ; promouvoir l’esprit d’entreprise et la prestation de services électroniques au sein des communautés rurales, en facilitant le commerce électronique, l’e-éducation, l’e-santé et l’e-gouvernance• Servir de points de collecte des données relatives à la santé dans la communauté…

RESULTATS ATTENDUS

A travers ces kiosques, nous espérons : faire connaître IHS en tant que structure d’entreprise auprès de ses parties prenantes dans les régions du Nord-ouest & Sud-Ouest, redonner vie aux régions du nord-ouest et du Sud-ouest grâce à la connectivité dans le cadre du PPRD NOSO.

Offrir des opportunités aux personnes de s’approprier l’espace public, de participer en tant que citoyens et de s’engager dans la vie publique. Accroître la confiance et la participation des communautés.Soutenir les groupes communautaires qui promeuvent une société inclusive et diversifiée. Soutenir le rôle des femmes et des jeunes dans la paix et la sécurité.Permettre aux personnes déplacées à l’intérieur des deux régions de se prendre en charge sur le plan économique. D’ici à la fin de 2025, l’objectif est de faire en sorte que 80 % des personnes vivant dans les zones de déploiement soient positivement touchées par le kiosque de la tour. Cet objectif sera évalué en fonction en fonction de la fréquentation mensuelle du kiosque.

Le premier kiosque a été installé à Santa dans la région du Nord - Ouest Cameroun. La délégation de IHS Towers Cameroon était en l'occasion, conduite au nom du DG, par Barbara MELEM, en sa qualité de chef de l'Unité de Développement et Communication.