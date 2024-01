Côte D'ivoire :: Can C.i. 2023 : Rexona, Axe Et Dove,Sponsors Officiels Organisent Un Concours Pour Récompenser 3000 :: Cote D'ivoire

CAN C.I. 2023 : Rexona, Axe et Dove,sponsors officiels organisent un concours pour récompenser 3000 consommateurs



Dans le cadre d'un partenariat qui fera date, les marques de soins personnels d'Unilever, Rexona, Axe et Dove, ont été annoncées comme sponsors officiels de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 et de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies pour les femmes, Maroc 2024.

Le partenariat avec la Confédération africaine de Football (CAF) a été lancé par Unilever International, l'unité opérationnelle mondiale d'Unilever et le Business Unit Personal Care d'Unilever.

Cette association fait d'Unilever le partenaire exclusif des produits de soins personnels pour les deux tournois, la société travaillant en étroite collaboration avec la CAF sur une série d'initiatives de football dans une sélection de pays africains pendant la durée de cet accord.

Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 sera donné le 13 janvier et plus de 800 millions de téléspectateurs dans le monde entier devraient la regarder pour apprécier la saveur unique de la plus grande fête du football en Afrique.

La Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies 2024, quant à elle, devrait se dérouler à l'été 2024 au Maroc, les dates n'ayant pas encore été annoncées.

En sponsorisant la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, Unilever s'appuie sur sa riche histoire de partenaire majeur des événements et compétitions de football en Afrique et dans le monde.

M. Assem Puri, vice-président exécutif d'Unilever International, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la CAF et de toucher un public large et diversifié par le biais de nos marques de produits de soins personnels. Grâce à ce partenariat, nous sommes également heureux de créer des liens avec la future génération de joueurs de football à travers le continent africain et de les aider à se développer ».

Le Dr Patrice Motsepe, président de la CAF, a déclaré : « Ce nouveau partenariat majeur avec Unilever représente un grand pas vers la réalisation de notre objectif de rendre les compétitions de la CAF, et le football africain, mondialement attractifs pour les fans et les téléspectateurs à travers l'Afrique et dans le monde. Nous sommes ravis d'accueillir Unilever en tant que nouveau sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 et de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Football Féminin Maroc 2024, ainsi que des nombreux sponsors que nous avons annoncés ces derniers mois. Nous sommes impatients que les regards du monde entier se tournent vers notre continent pour une grande année de football africain en 2024 ».

Jusqu'au 11 février, les déodorants Rexona, Axe et Dove d'Unilever seront également accompagnés de coupons à gratter permettant à 3 000 consommateurs de gagner un voyage tous frais payés pour assister aux matchs (les conditions générales de vente s'appliquent et les pays participants sont le Nigeria, le Ghana, l'Égypte, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Kenya, l'Angola, le Burkina Faso et le Mali).