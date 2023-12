Cameroun :: Célébration De Fête De Fin D’année Au Cersom :: Cameroon

Arbre de noël et fête de l’excellence scolaire pour les enfants sourds et malentendants de Bafoussam

Innocent Djonthé, le promoteur du Cersom est satisfait du niveau des apprenants et recommande aux parents de venir inscrire les enfants dans ce centre spécialisé.

Le vendredi 13 décembre 2023 était un jour spécial pour les enfants sourds et malentendants de Bafoussam.

Scolarisés au Centre spécialisé d’éducation et de réhabilitation des enfants sourds et malentendants (Cersom) de Bafoussam, ils ont eu droit à des jouets de noëls. Tout comme, ils ont été célébrés pour les prouesses académiques.

De nombreux pensionnaires dudit centre, lauréats aux différents examens officiels ont été honorés à travers une cérémonie de remise des diplômes et des récompenses. Ce qui fait plaisir à Innocent Djonthé. Il souligne que la présence des membres de cette communauté éducative traduit de « l’affection et de l’amour » portées à l’endroit des 120 pensionnaires du Cersom repartis au cycle primaire et au cycle secondaire.

Madame Nguegang, présidente de l’association des parents d’élèves de cette école et mère d’un enfant sourd, apprécie énormément les efforts fournis par le promoteur et les enseignants du Cersom pour l’encadrement des enfants sourds et malentendants. Il souligne que l’enfant formé dans un centre spécialisé devient facilement éveillé et plus apte à communiquer avec les uns et les autres. Elle plaide pour une grande implication des pouvoirs publics en matière de soutien à l’enseignement dispensé dans les centres spécialisés pour enfants sourds et malentendants. Elle plaide pour que des enseignants du primaire et du secondaire soient formés en langage des signes.

Pour elle, cela pourrait constituer une véritable base de l’école inclusive au Cameroun. Philomène Noumela Njomo, déléguée départemental des affaires sociale dans la Mifi, félicite le promoteur du Cersom pour sa témérité. Elle salue l’intelligence et le génie des enfants formés par le Cersom à l’instar du peintre Owono Gérôme qui vit à Yaoundé et du menuisier métallique Brice Sonfack installé à Douala.