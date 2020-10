Joseph Nguessieuk entend mobiliser toutes les forces vives pour le développement de la commune placée sous sa responsabilité.

Joseph Nguessieuk, maire de la commune de Banka était à Douala le dimanche 18 octobre 2020. A la suite d’une concertation avec les élites et forces vives originaires de cette commune et résidents dans la ville de Douala, un ensemble de résolutions ont été prises pour le développement de cette municipalité. Cette élite a pris l’engagement de s’impliquer à fond et de soutenir les initiatives et actions du maire Nguessieuk. Celui-ci s’est engagé à rester dans la dynamique du développement participatif. Il se veut à l’écoute de toute personne susceptible d’apporter sa contribution à l’essor de cette collectivité.

« J’ai rencontré les différentes familles ou élites notamment Adolescence Banka de Douala, la Famille Badoumka de Douala de notre municipalité, il était question de faire des échanges avec elles dans le cadre des remerciements aux populations. La situation de la mairie, notre vision, le niveau de réalisation des projets, leurs implications dans le développement participatif font partie des sujets abordés. Il faut reconnaître que dans les toutes les associations c’était une grande surprise de voir pour la première fois de l’histoire un maire de Banka descendre dans leurs réunions extérieures », soutient Jiosep Nguessieuk

En rappel, le maire Joseph Nguessieuk traversant le fleuve ngoum. Accompagnés des membres de l'exécutif communal, des conseillers municipaux, des cadres communaux et des populations locales, a parcouru huit kilomètres pour s'enquérir des réalités locales. Le maire s'est rendu compte que cette zone tampon entre sa commune et celle de Bandja constitue un important bassin agricole. L'élu local a aussi mesuré le labeur au quel se livre des agriculteurs du village pour évacuer des produits agricoles des bas fonds de Folentcha au marché de Banka ou de Bafang.

Les populations ont apprécié cette visite du maire et se sont engagés à le soutenir dans sa vision, assez originale. L'exploitation d'une carrière de sable sur le fleuve ngoum fait partie des axes sur lesquels misent le maire Joseph Nguessieuk pour maximiser les gisements de recette de sa municipalité.Par ailleurs faut-il noter que le samedi 31 octobre 2020, Joseph Nguessieuk, maire de la commune de Banka, Alphonse Wéssilessié 1er adjoint au maire de Banka, Ebenezer Epanda 2e adjoint au maire de Banka et tous les autres conseillers municipaux seront officiellement installés dans leur fonction.

La cérémonie aura lieu à l’esplanade du stade du collège saint Paul de Bafang. Ce jour, des attributs seront aussi remis aux conseillers municipaux. Au-delà des populations, les élites intérieures et extérieures sont attendues à cette cérémonie.