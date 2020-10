Narcisse Mouelle Kombi traîne en justice son cuisinier et un chauffeur de taxi exerçant dans la ville de Yaoundé. L’affaire remonte à 2019 est rendue ce jour à sa 10e audience au Tribunal de grande Instance du Mfoudi à Yaoundé.

Les mis en cause Benjamin Rim et Fouda Kana Christophe sont en détention provisoire depuis 16 mois. Accusés du vol de 110 millions de Fcfa et des bons de carburant d’une valeur de 10 millions de Fcfa chez le ministre des sports et de l’éducation physique.

Le premier, est le cuisinier du membre du gouvernement, et le second un conducteur de taxi. Si ce dernier déclare avoir reçu 20 millions de Fcfa de l’employé de maison du ministre en vue de les mettre à l’abris, Benjamin Rim, l’accusé principal nie les faits.

Selon Narcisse Mouelle Kombi, le coffre-fort qui se trouvait dans une pièce à proximité de sa chambre a été défoncé et emporté par les accusés.

Les deux parties ont toutefois du mal à s’entendre sur le montant de l’argent emporté. Des sources indiquent que les accusés ont remboursé une partie de l’argent, cependant le ministre a maintenu sa plainte.

L’audience de ce 19 octobre 2020 dans cette affaire, a pour particularité, l’ouverture des débats, les autres s’étant déroulées en l’absence du plaignant le ministre, qui a toujours brillé par son absence.

Les prévenus qui ne nient pas les faits, disent cependant avoir emporté moins du montant avancé par le plaignant.

On en saura un peu plus à l’issue de l’audience qui s’est de nouveau ouverte ce jour au Tribunal de première instance du Mfoundi à Yaoundé.