L'Ekomba ou gâteau de maïs aux arachides est un mets originaire des régions du Centre et du Sud Cameroun. C'est un gâteau fait à base de pâte de maïs fraîche ou sèche. Sa confection est économique : les ingrédients sont du maïs, des arachides, du sucre et de l'eau. Ce plat est très souvent dégusté lors des cérémonies festives dans le Centre et Sud du Cameroun et plus précisément lors des cérémonies de dot

Ingrédients pour 4 personnes



- 8 maïs frais ou 600 g de maïs sec

- 200g d'arachides

- Sel

- Feuilles de bananiers



Préparation

Lavez bien votre maïs et égrenez-le à l’aide d’un couteau. Écrasez tendrement les grains de maïs et réservez. Dans le cas où c’est du maïs sec, trempez-le dans de l’eau la veille.

Grillez les arachides dans une cocotte, elles ne doivent pas être grillées à point. Retirez du feu. Écrasez une fois refroidies et réservez. (ou alors prenez de la pâte d’arachide toute prête)

Prenez maintenant la pâte de maïs, mettez-la dans une grande assiette. Versez progressivement de l’eau en remuant avec une spatule (vous devez obtenir la consistance d’une soupe épaisse).

Lorsque la pâte à la bonne consistance, incorporez-y la pâte d’arachides tout en continuant à remuer (en général on mélange les 2 pâtes de façon à obtenir une composition homogène). Salez et remuez une dernière fois.

Prenez vos feuilles de bananier que vous avez pris soin de ramollir sur des braises ou à l’eau chaude, découpez-les en petits carrés, déposez-y des petits tas de pâtes et faites de petits paquets que vous fermerez hermétiquement.

Placez votre cocotte au feu, verser un peu d’eau vous pouvez découpez les nervures dorsales des feuilles de bananier que vous disposerez au fond de la cocotte ou alors une assiette pour éviter le contact des paquets avec l’eau. Disposez ensuite vos petits paquets, couvrez et portez à ébullition environ 2H.

De temps à autre, vérifier qu’il y a encore de l’eau, étant donné qu’on en ajoute juste un peu, la vérification doit être régulière. Sinon, ajoutez-en soigneusement en évitant d’en verser sur les paquets.

Servez chaud !

Merci au restaurant Le VIMLI Bekot , situé derrière le stade de Mbalmayo, Quartier New Town.