CAMEROUN :: Des débits de boissons scellés à Bafoussam :: CAMEROON

Les patrons n’ont pas respecté les mesures restrictives gouvernementales de lutte contre le Covid-19.

Il n’est pas bon de jongler avec les mesures instruites par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Certains patrons d’espaces de loisirs, d’auberges et de bars l’ont appris ces jours derniers à leurs dépens. Sur ordre des autorités admi- nistratives, leur « business » est actuellement fermé. A Bafoussam I, le sous-préfet Aboubakar Garba a fait sceller une dizaine de bars et ce, « jusqu’à nouvel ordre, pour non-respect des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 ».

Ces bars sont restés fonctionnels au-delà de 18h. Pour ce même motif, dans les trois arrondissements de la capitale régionale de l’Ouest, c’est près d’une vingtaine de bars qui sont actuellement sous- scellés. Certains de ces espaces de détente sont classés parmi les plus populeux.

Suite aux instructions du gouverneur de la région de l’Ouest, Augustine Awa Fonka, le préfet de la Mifi et les sous-préfets des trois arrondissements de Bafoussam, qu’accompagnent les forces de maintien de l’ordre, sillonnent dès 18h, les coins et recoins de la ville pour veiller à la bonne application des instructions gouvernementales. Les espaces de loisirs, les auberges et les bars qui sont trouvés encore opérationnels sont immédiatement scellés.

Cette sanction n’empêche pas les actions de sensibilisation qui sont en permanence menées dans la ville par les autorités administratives, municipales, médicales et les organisations de la société civile, pour inviter les populations à éviter toute forme d’attroupement et à réduire au strict nécessaire, leurs présences dans les lieux publics.