CAMEROUN :: Bafoussam : Roger Tafam aux commandes :: CAMEROON

Le nouveau maire de la ville de Bafoussam, élu hier par les 126 conseillers des trois arrondissements de la Mifi, veut en priorité lutter contre le désordre urbain.

Exit l’ère du délégué du gouvernement à la tête de la Communauté urbaine de Bafoussam. Le nouveau maire de la ville, selon la nouvelle appellation, sera désormais Roger Tafam. Cet officier principal, commandant de douanes a été élu lors de la session de plein droit ce mardi 25 février 2020, par l’ensemble des 126 conseillers municipaux des trois arrondissements constituant la ville de Bafoussam. Il s’agit de Bafoussam I (60 conseillers municipaux), Bafoussam II (35 conseillers municipaux) et Bafoussam III (31 conseillers municipaux). Le nouveau maire de la ville de Bafoussam qui officie également comme commandant du Groupement actif des douanes du secteur Littoral II, a obtenu 125 des 126 suffrages exprimés.

Il y a eu un seul bulletin nul. Dans ses premières déclarations, l’élu veut constituer une équipe harmonieuse, motivée pour les grands chantiers de développement de la ville de Bafoussam. « Nous sollicitons le soutien de la population. Nous voulons travailler avec une population qui respecte la loi et notre plus grand défi sera de combattre le désordre et nous souhaitons que les populations nous soutiennent dans la lutte contre le désordre urbain ». Un chantier qui selon le maire va partir de la promotion de l’éthique citoyenne et républicaine, et du travail que vont abattre le maire et son équipe. Le préfet Chaïbou, a conseillé au nouveau maire, d’être travailleur, disponible et respectueux de la loi république, afin de faire mieux que le délégué du gouvernement qu’il remplace.

Le maire Roger Tafam sera secondé par les sieurs Mouafo du SDF et Negou du Rdpc, respectivement comme premier et deuxième adjoints. Leur engagement demeure celui d’assainir la voirie de la ville de Bafoussam et de contribuer au développement de cette ville, chef-lieu de la région de l’Ouest .