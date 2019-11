CAMEROUN :: LE GRAND BARACK PEUT-IL NOUS FAIRE OUBLIER DE SI TÔT NYANGONO DU SUD ET TSIMI TORRO ? :: CAMEROON

GRAND BARACK dit qu’il est le seul homme coiffé par Dieu, et qu’on souffre trop au Cameroun à cause de l’ENEO, c’est un vrai artiste qui manie la chanson et l’humour, et aussi un champion des clash dans les réseaux sociaux envers d’autres artistes, ses textes sont travaillés avec beaucoup de sérieux, en dépit des apparences, son clip en trois semaines de sortie atteint bientôt le demi million de vue sur YouTube, un vrai carton qui promet, découvrez-le et savourez.