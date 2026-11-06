Le Renouveau fête ses 44 ans ce 6 novembre. Charles Ndongo assure que Paul Biya « ne dort pas, il veille ». Pourtant, le fauteuil d’Ayang Luc attend toujours un successeur, quand celui de Clément Atangana a été pourvu en 14 jours. Mutations en profite pour publier un bilan d’un an de mandat sans action présidentielle visible.

44 ans de Renouveau, et un anniversaire qui grince

Le Renouveau a 44 ans. L’anniversaire tombe ce 6 novembre. L’occasion était trop belle pour ne pas être saisie. Charles Ndongo, figure connue des médias publics, a prononcé une phrase qui circule : « Paul Biya ne dort pas, il veille. » Une veille de tous les instants, dit-il.

La formule est belle. Elle est surtout politique. Dans un pays où la question de la succession du chef de l’État revient à chaque anniversaire du Renouveau, affirmer que le président « veille » revient à dire qu’il est là, qu’il contrôle, qu’il ne lâche rien.

Sauf que la réalité institutionnelle, elle, ne veille pas au même rythme. Et c’est là que le bât blesse.

Ayang Luc : le fauteuil qui attend toujours

À l’Assemblée nationale, la succession d’Ayang Luc traîne. Le texte qui nous est parvenu ne donne ni la date de son départ, ni la procédure en cours, ni le nom d’un successeur éventuel. Il dit une chose : « le temps semble suspendu ».

Nous avons cherché à en savoir plus. Nous n’avons pas trouvé, dans le texte source, de calendrier public, de communiqué officiel ou de déclaration annonçant une échéance. Ce n’est pas une preuve que rien ne se passe en coulisses. C’est un constat : à ce jour, aucune information publique ne permet de dire quand le fauteuil sera pourvu.

Conseil constitutionnel : 14 jours pour remplacer Atangana

À l’autre bout de la République, le Conseil constitutionnel a fonctionné autrement. Après le décès de Clément Atangana, il n’a fallu que 14 jours pour lui trouver un remplaçant.

La comparaison est mécanique. Elle est aussi redoutable. D’un côté, un fauteuil pourvu en deux semaines. De l’autre, un fauteuil qui attend. « Les fauteuils ne bénéficient pas tous du même service de réveil ».

C’est une vanne. Elle est signée. Elle résume une intuition que beaucoup partagent à Yaoundé : les institutions ne se réveillent pas toutes à la même heure.

Ce que Mutations appelle « l’absence » de l’action présidentielle

Le journal Mutations a décidé de profiter de l’anniversaire pour publier un bilan. Un an de mandat. Et son constat, est sans appel : « l’action présidentielle a brillé par son absence ».

Il faut être précis ici. Mutations est un journal d’opinion et d’analyse. Il pose un jugement : le mandat aurait dû produire des actes visibles, et ce ne serait pas le cas.

Pourquoi cet anniversaire est un test

Le Renouveau, dans la rhétorique officielle, c’est le moment où le Cameroun a changé de cap. 44 ans plus tard, l’anniversaire devrait être l’occasion d’un bilan. Or ce bilan, cette année, se présente sous la forme d’une comparaison entre deux fauteuils.

Un fauteuil pourvu en 14 jours. Un autre qui attend.

La question n’est pas de savoir si Charles Ndongo a raison de dire que Paul Biya veille. La question est de savoir si les institutions, elles, se réveillent. Et à quelle heure.

Le Renouveau a quel âge exactement ?

44 ans ce 6 novembre 2026.

Qui a dit « Paul Biya ne dort pas, il veille » ?

Charles Ndongo.

Que dit Mutations exactement ?

Que l’action présidentielle a « brillé par son absence » durant la première année du mandat.