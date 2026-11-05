L’Entreprise de téléphonie mobile a procédé à la rétrocession de deux réalisations, à l’Hôpital de District de Japoma et à l’Hôpital Général de Douala. En présence du ministre de la Santé Publique Manaouda Malachie.

Ces réalisations sont Issues des 21 Days of Y’ello Care 2026, elles traduisent la mobilisation des employés de MTN et de leurs partenaires pour renforcer les capacités des structures sanitaires et améliorer l’accès des communautés à des soins de qualité.

À Japoma, la realisation porte sur un laboratoire de diagnostic nouvellement construit et équipé. Il permettra de renforcer les capacités d’analyses médicales de l’hôpital et de fournir aux équipes soignantes des informations utiles pour orienter les décisions thérapeutiques. Pour les patients et leurs familles, la disponibilité de ces services à proximité peut limiter les déplacements vers d’autres établissements ainsi que les dépenses associées.

Pour Dr Charles Armel Obam Assma, Directeur de l’Hôpital de District de Japoma : « C’est donc avec une immense gratitude que nous saluons la Fondation MTN Cameroon, dont la contribution exceptionnelle représente une réalisation véritablement remarquable. À travers cet investissement, la Fondation démontre au Cameroun et au monde entier que la véritable valeur de l’investissement d’une entreprise ne réside pas uniquement dans les retombées financières, mais aussi dans sa capacité à améliorer les conditions de vie, à autonomiser les communautés et à placer l’humain au cœur de ses priorités. »

À l’Hôpital Général de Douala, MTN Cameroon a doté une salle polyvalente d’outils de téléconférence et d’une infrastructure sécurisée reliant un auditorium, deux salles de réunion et une salle de chirurgie expérimentale. Le dispositif vise à faciliter les formations à distance, les conférences hybrides, le partage d’expertise et la collaboration entre professionnels de santé.

Pour Pr Luma Directeur de l’hôpital General de Douala : L’Hôpital Général de Douala exprime sa sincère gratitude à MTN Cameroon et à la Fondation MTN pour leur contribution à sa transformation numérique. Au-delà des équipements, cet appui représente un investissement dans les connaissances et les compétences des professionnels de santé, au service de la qualité des soins offerts aux populations. Cette réalisation témoigne des résultats concrets que peut produire la collaboration entre le secteur public et les entreprises privées dans un domaine aussi essentiel que la santé. L’hôpital souhaite que ce partenariat ouvre la voie à de nouvelles initiatives au bénéfice du système de santé et des communautés qu’il accueille.

Tout cela a fait dire à Wanda Matandela, CEO de MTN Cameroon que « Le diagnostic est une étape cruciale du parcours du patient. Il permet aux professionnels de santé de mieux comprendre l’état du patient et de prendre des décisions thérapeutiques éclairées, tout en épargnant aux familles des déplacements supplémentaires, des dépenses additionnelles et davantage d’incertitude. Nous confions cette infrastructure à la Direction et aux équipes de l’hôpital, en les encourageant à en assurer la bonne utilisation, l’entretien et la pérennité du service. »