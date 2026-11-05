La Chine a déjà imposé des restrictions à l’utilisation des iPhones dans certaines administrations, tandis que la Russie a également limité leur utilisation par certains fonctionnaires pour des raisons de sécurité nationale.

Aujourd’hui, des informations circulent concernant cinq pays — la Chine, la Russie, la Hongrie, la Turquie et l’Indonésie — qui envisageraient une action coordonnée contre Apple, pouvant aller jusqu’à interdire les iPhones dans leurs institutions et environnements gouvernementaux.

Cette alliance et cette éventuelle interdiction générale ne sont pas officiellement confirmées. Mais les inquiétudes concernant la sécurité des smartphones sont, elles, bien réelles.

L’espionnage numérique : une réalité déjà démontrée

Il ne s’agit plus d’une simple théorie ni d’une menace hypothétique. Depuis plusieurs années, des études techniques, des investigations indépendantes et des analyses d’experts en cybersécurité ont démontré l’existence de systèmes d’espionnage numérique extrêmement sophistiqués et largement automatisés. Ces technologies peuvent exploiter des failles de sécurité pour infiltrer un smartphone à distance, parfois sans aucune intervention de son propriétaire, sans clic sur un lien et sans signe visible d’intrusion.

Parmi les acteurs connus de cette industrie figure la société israélienne NSO Group, développeur du logiciel Pegasus. Selon les vulnérabilités exploitées et le niveau d’accès obtenu, ces logiciels peuvent permettre d’accéder aux messages, aux photos, aux contacts, à la localisation et même au microphone ou à la caméra d’un appareil.

Le véritable problème est que ces technologies existent déjà, qu’elles sont opérationnelles et qu’elles peuvent cibler aussi bien les iPhones que les smartphones Android.

Quelques précautions essentielles

* Installer régulièrement les mises à jour de sécurité.

* Utiliser un code robuste et activer la double authentification.

* Éviter les liens suspects et les applications inconnues.

* Vérifier régulièrement les appareils connectés à ses comptes.

* Ne jamais considérer son téléphone comme un espace totalement confidentiel.

Une question qui nous concerne tous

Nos smartphones concentrent aujourd’hui presque toute notre vie : conversations privées, déplacements, relations, documents professionnels et données bancaires.

Une intrusion peut donc avoir des conséquences considérables, aussi bien pour un simple citoyen que pour un responsable gouvernemental.

Une chose est certaine : aucun fabricant ne peut garantir une sécurité absolue.

La question dépasse largement Apple et ses concurrents. Elle concerne notre vie privée, notre liberté, notre souveraineté numérique et notre sécurité nationale.

À l’heure où nous confions presque toute notre vie à un appareil que nous gardons dans notre poche, savons-nous réellement qui peut accéder à nos informations ?