Deux clubs au parcours et statut différents

Le stade Océane du Havre sera sur les projeteurs des fans des deux clubs avec la rencontre avancée afin de vivre un spectacle attrayant avec une affiche intéressante lors de cette autre sortie comptant pour la 9ème journée en LIGUE 1 de France. Une rencontre à enjeu pour les deux clubs qui se donneront à cœur joie sur le terrain. Un match qui portera de bons fruits au vu des formations en concurrence et surtout de la position de chaque club au classement. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal

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Une victoire qui aura son impact au classement

L’heure sera encore au jeu avec une affiche mettant aux prises LE HAVRE – PARIS SAINT-GERMAIN afin de se mettre dans les meilleures conditions dans cette autre sortie et donner un signal fort pour se positionner au classement. Un match qui s’annonce plaisant au regard de l’enjeu de cette rencontre entre deux formations qui espèrent se donner les moyens pour engranger des points.

PARIS SAINT-GERMAIN dixième au classement avec sa cote de 1.20, se donnera les moyens pour aller prendre le dessus sur son adversaire afin d’avoir un bon résultat qui lui fera du bien au classement et rester en embuscade derrière le leader. Les coéquipiers de DESIRE DOUE se donneront à fond sur le terrain pour aller réussir à sortir de ce piège à travers un résultat satisfaisant et espérer tenir leur rang comme toujours. Mais il faudra faire attention à LE HAVRE dix-huitième et dernier au classement à domicile avec sa cote de 9.40 viendra sans pression lors de ce match afin de donner le meilleur de lui sur son terrain à travers une meilleure performance et ainsi espérer réaliser une belle surprise en cette autre rencontre face à un adversaire de poids. C’est l’occasion de démontrer tout son savoir-faire en se surpassant devant son public afin de triompher avec un résultat satisfaisant. Une mission certes difficile mais pas impossible pour les coéquipiers de JOSH MAJA qui devront se montrer capables de donner une meilleure image de leur formation afin de garder espoir pour le maintien.

Pour cette 11ème opposition entre les deux clubs toute compétition confondue avec 09 victoires pour PARIS SAINT-GERMAIN et un match nul, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, PARIS SAINT-GERMAIN