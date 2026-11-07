Réunies au sein de l’Association des femmes professionnelles de l'eau et de l'environnement du Cameroun (Afpeec) en assemblée générale vendredi 06 novembre 2026 au quartier Bonanjo, les femmes professionnelles de l'eau et de l'environnement du Cameroun ont dressé le bilan de l'année écoulée. Leur cap : moins de plaidoyer, davantage d’actions de terrain.

« Certaines filles ne vont pas à l'école lorsqu'elles ont leurs menstruations, faute de toilettes ou d'eau. » Le constat, Géraldine Mpouma Logmo le martèle comme une raison d'agir. La présidente de l'(Afpeec) conduisait cette assemblée générale, placée sous le thème : « Développer le leadership et renforcer la visibilité : créer du contenu pour accroître l'impact dans le secteur WASH ».

Rencontre statutaire, l'assemblée permet de faire le bilan de l'année écoulée et de se projeter sur la suivante. Créée le 8 février 2017, l'association voulait d'abord revenir sur les recommandations du forum des femmes, organisé en marge du Congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Mais le message central est ailleurs. « Nous ne voulons plus nous limiter à la réflexion, aux actions de promotion, de leadership, d'influence ou de plaidoyer. Nous voulons aller à l'action et à l'impact », explique Géraldine Mpouma Logmo.

Elle précise le rôle de l'association : « Nous ne nous substituons pas aux acteurs du secteur, comme les ministères ou les sociétés concessionnaires. Nous venons en appui. » L'initiative e-WASH, déjà lancée, en donne la mesure. Dans des zones reculées, des formations montrent aux communautés comment potabiliser l'eau et gérer l'hygiène, au bénéfice des femmes et des jeunes filles.

Des femmes « à la table des décisions »

Le plaidoyer reste le même : « il faut davantage de femmes à la table des décisions ». La présidente les souhaite à des postes de direction générale ou dans les conseils d'administration, car c'est là que les décisions se prennent. Pas à n'importe quel prix : « Nous ne voulons pas être présentes uniquement parce que nous sommes des femmes. Nous voulons des femmes bien formées, compétentes et présentes. »

Les autres intervenants ont abondé dans ce sens. Le président départemental de la Croix-Rouge camerounaise à Douala, Dr Vincent Kouo Ngamby, représentant la présidente nationale, Cécile Akame Mfoumou, a rappelé que dans des métropoles comme Douala, l'approvisionnement en eau repose sur les jeunes et les femmes. La représentante du délégué régional du ministère camerounais de la Promotion de la femme et de la famille du Littoral a, elle, apporté l’onction institutionnelle. La vice-présidente de l’Afpeec a quant à elle clôturé l’assemblée générale par l’annonce de l’adhésion de 18 nouvelles membres.

Cap sur les écoles

Prochain terrain d'action : l'école. La présidente évoque les ordures ménagères qui finissent dans les rues et souhaite enseigner le tri des déchets dès le plus jeune âge. L'association entend s'inscrire dans le sillage du programme « École verte, saine et environnement » du ministère camerounais des enseignements secondaires.

La visibilité figurait aussi à l'ordre du jour : une session de formation ouverte aux partenaires était animée par Prince Alex Crafts, content strategist, sur la création de contenu pour accroître l'impact dans le secteur WASH.

En clôture, Géraldine Mpouma Logmo a appelé les jeunes à se faire entendre. « En travaillant avec les plus jeunes, nous pourrons contribuer à bâtir un Cameroun différent demain en matière d'eau, d'hygiène, d'assainissement et de gestion des ordures. »