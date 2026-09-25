Cameroun - Moliwe : deux morts dans un crash de bus Moghamo Express

Deux personnes sont mortes vendredi 25 septembre 2026 dans une collision entre un bus de la compagnie Moghamo Express et un camion, sur l’axe Moliwe, près de Limbé. Les circonstances exactes restent à établir.

Il est environ 7 heures du matin, ce vendredi 25 septembre 2026, quand un bus de la compagnie interurbaine Moghamo Express et un camion se percutent sur la route de Moliwe, à quelques kilomètres de Limbé, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun. Le choc est violent. Deux passagers du bus ne survivent pas. C’est le premier bilan humain confirmé de ce nouvel accident sur un tronçon routier qui a déjà connu le pire.

Les autorités n’ont pas encore communiqué l’identité des victimes. On ignore également combien de personnes ont été blessées et dans quel état. « Les secours ont évacué les blessés vers des structures sanitaires de la place », indique une source locale jointe par téléphone, qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement. Au moment d’écrire ces lignes, ni la délégation régionale des Transports ni la commune de Limbé I n’avaient publié de communiqué officiel.

Moliwe, ce virage où la route tue

Ce n’est pas la première fois que Moliwe fait la une. Le 31 mars 2023, un camion-benne chargé de sable avait percuté un bus de transport scolaire sur ce même axe entre Mutengene et Mile 4 Limbé. Bilan : six morts sur le coup, une vingtaine de blessés, et une émotion nationale qui avait poussé le gouverneur de la région à convoquer une réunion de crise. L’année suivante, les autorités avaient promis des contrôles renforcés. Deux ans plus tard, la route n’a pas changé.

Pour les habitants de Moliwe et de Bonadikombo, la géographie du lieu explique en partie la répétition des drames. Le tronçon est sinueux. Le revêtement est usé par endroits. Les camions de sable — nombreux à descendre vers Limbé depuis les carrières de l’arrière-pays — y circulent à vive allure. « Ici, on ne compte plus les accidents », témoigne un chauffeur de taxi qui emprunte l’axe chaque jour. « Le matin, c’est la loterie. »

Ce que l’on sait, ce que l’on ignore

Les faits, à cette heure :

- Deux passagers du bus Moghamo Express sont décédés. L’information a été confirmée par une source locale et recoupée par nos soins auprès d’un témoin direct.

- L’accident implique un bus de la compagnie Moghamo Express et un camion. La nature exacte du chargement du camion n’a pas été établie.

- Le lieu exact est la localité de Moliwe, sur l’axe Buea–Limbé, dans le département du Fako.

- La date : vendredi 25 septembre 2026, dans la matinée.

Ce que l’on ignore encore : combien de passagers se trouvaient à bord du bus ; combien ont été blessés ; si le camion transportait du sable ou un autre matériau ; si l’un des deux conducteurs a perdu le contrôle en premier ; et si les conditions météorologiques ont joué un rôle. Sur ce dernier point, aucune information n’était disponible vendredi en fin de matinée.

« Il est trop tôt pour se prononcer sur les causes », confirme un officier de gendarmerie de la région, qui a requis l’anonymat. Une enquête a été ouverte.

Un tronçon sous surveillance, mais sous-équipé

L’axe Mutengene–Limbé est l’une des routes les plus fréquentées du Sud-Ouest. Il relie la capitale économique de la région, Buea, au port de Limbé, et supporte un trafic intense de camions, de bus interurbains et de taxis-brousse. C’est aussi, statistiquement, l’un des plus meurtriers.

Le Cameroun a enregistré 256 108 infractions routières au seul mois d’août 2026, selon les données du ministère des Transports, avec les excès de vitesse en tête de peloton. En 2025, les autorités affirmaient avoir « prévenu » plus de 644 000 facteurs de risque. Sur le terrain, la réalité est plus rugueuse. Les contrôles techniques des bus interurbains restent irréguliers. En mars 2026, le ministre des Transports avait ordonné l’immobilisation de plusieurs véhicules de compagnies de transport, dont ceux de Moghamo Express, pour des « défaillances techniques majeures ». La compagnie n’a pas rendu public de plan de mise aux normes depuis.

Joint par messagerie, un responsable de Moghamo Express à Bamenda n’a pas répondu à nos sollicitations avant publication.

« On prie à chaque trajet »

À Moliwe, la colère couve. « Chaque fois qu’il y a un accident ici, on nous promet des aménagements. On attend », soupire une commerçante du carrefour, qui a requis l’anonymat. « Mes enfants prennent le bus pour aller à Limbé. Vous imaginez ce que je ressens quand j’entends qu’un bus s’est encore crashé ? »

Ce que ressentent les familles des deux passagers décédés, on ne le saura pas de sitôt. Les autorités n’ont pas encore communiqué leurs identités. Aucune cellule d’écoute n’a été annoncée. Aucune conférence de presse n’était programmée vendredi après-midi.

Pour les voyageurs qui empruntent quotidiennement l’axe Mutengene–Limbé, la question est plus prosaïque : combien de temps avant le prochain drame ? La route, elle, n’a pas bougé.

Qui sont les victimes de l’accident de Moliwe ?

Leurs identités n’ont pas été rendues publiques à l’heure où nous publions. On sait seulement qu’il s’agit de deux passagers du bus Moghamo Express.

Où se situe exactement Moliwe ?

Moliwe est une localité de la région du Sud-Ouest du Cameroun, sur l’axe routier qui relie Mutengene à Limbé (Mile 4), dans le département du Fako. C’est un tronçon connu pour sa sinuosité et la densité de son trafic poids lourds.

Pourquoi cette route est-elle dangereuse ?

Plusieurs facteurs se cumulent : tracé sinueux, état de la chaussée dégradé par endroits, vitesse excessive des camions de sable, et contrôles techniques insuffisants sur les bus interurbains.

Que dit la compagnie Moghamo Express ?

Nous avons tenté de joindre la compagnie par messagerie et par téléphone. Aucune réponse ne nous est parvenue avant publication. Si la compagnie communique, nous mettrons à jour cet article.

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