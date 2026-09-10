Cameroun - MRC : Roger Noah prédit un « récit de large défaite » du RDPC

Roger Justin Noah, secrétaire à la communication du MRC, dénonce l'acharnement du régime et prédit un « récit de large défaite » du RDPC aux élections de 2027.

Dans une intervention remarquée sur Radio Balafon, le secrétaire général adjoint du MRC transforme la crise interne du parti en offensive politique contre le régime de Yaoundé.

« Le 22 juillet dernier, le RDPC s'est réuni en séminaire stratégique à Ekounou, à Yaoundé, où ils ont conclu à la construction d'un récit de large victoire. Ce récit, en réalité, c'est un récit de large défaite. » La phrase est lâchée. Elle claque comme une prophétie. Roger Justin Noah, porte-voix du MRC, ne se contente pas de commenter les démissions de Kamto et Mota. Il retourne le narratif du pouvoir. Et il accuse.

Le contexte : une crise interne transformée en offensive

La séquence est pour le moins paradoxale. Le 8 septembre 2026, Maurice Kamto et Mamadou Mota démissionnaient de leurs fonctions de président et premier vice-président du MRC. Une crise majeure pour le principal parti d'opposition. Mais deux jours plus tard, sur les ondes de Radio Balafon, Roger Justin Noah n'a pas défendu ses leaders démissionnaires. Il a attaqué.

« Il s'agit de décisions personnelles », a-t-il sobrement commenté, assurant que Kamto et Mota « demeurent militants ». Puis, il a changé de cible. « Leur préoccupation majeure, c'est le mouvement et son président national. On fait tout pour qu'un Camerounais ne participe pas à la vie publique dans notre pays. Ce n'est plus de la politique. »

Les faits : « Kamto et Mota demeurent militants »

Roger Justin Noah a confirmé que le directoire du MRC, réuni le 8 septembre 2026, a « pris acte » des démissions de Maurice Kamto et Mamadou Mota. Il a rappelé que Tiriane Balbine Nadège Noah, deuxième vice-présidente, assure l'intérim à la tête du parti. Et qu'une convention nationale extraordinaire est convoquée pour le 10 octobre 2026, avec dépôt des candidatures jusqu'au 9 octobre à 10 heures.

Le message est clair : le MRC ne se laisse pas déstabiliser par les départs. Il organise sa succession. Et il prépare la bataille électorale de 2027.

L'analyse : le retournement du narratif

La déclaration de Roger Justin Noah est un exercice de communication politique maîtrisé. En qualifiant les démissions de « décisions personnelles », il désamorce la crise interne. En accusant le régime d'« acharnement », il transforme une faiblesse en force : le MRC n'est pas un parti qui se délite, c'est un parti persécuté.

« Je vois des gens se réjouir aujourd'hui et je me demande s'ils sont conscients de l'environnement dans lequel nous vivons, a-t-il lancé. On ne doit pas faire semblant de soutenir la dictature féroce parce que ça concerne le MRC. » L'accusation est directe. Elle vise le régime, mais aussi les Camerounais qui se réjouiraient des malheurs du MRC. Une manière de créer un front du refus.

La stratégie : « les Camerounais diront trop, c'est trop »

Roger Justin Noah ne s'arrête pas à la dénonciation. Il projette. Il anticipe. Il prédit.

« Le 22 juillet dernier, le RDPC s'est réuni en séminaire stratégique à Ekounou, à Yaoundé, où ils ont conclu à la construction d'un récit de large victoire. Ce récit, en réalité, c'est un récit de large défaite. C'est un récit de fraude massive, et de chercher tous les moyens illégaux pour se maintenir au pouvoir, mais les Camerounais vont exprimer leur ras-le-bol pour dire trop, c'est trop. »

Le séminaire du RDPC du 22 juillet 2026 est un fait documenté. Le parti au pouvoir, sous la houlette de Jean Nkuete, secrétaire général du Comité central, y a défini sa stratégie pour les élections législatives et municipales de 2027, avec un objectif affiché : une « large victoire ». Pour le MRC, cette réunion est un « aveu de panique ».

Les enjeux : 152 sièges à conquérir

Le RDPC contrôle 152 des 180 sièges de l'Assemblée nationale et 316 des 360 conseils municipaux. Une domination écrasante. Mais pour Roger Justin Noah, cette hégémonie est précisément ce qui rend le RDPC vulnérable. Le parti au pouvoir aurait « peur » du verdict des urnes.

Les élections législatives et municipales sont prévues pour le premier trimestre 2027, probablement entre fin janvier et début mars. Le MRC, qui avait boycotté les scrutins de 2020, a cette fois annoncé sa participation. Le parti a même appelé ses militants à préparer leurs candidatures dès le 31 août 2026.

La perspective : quelle opposition pour 2027 ?

L'intervention de Roger Justin Noah pose une question fondamentale : le MRC peut-il transformer ses divisions en force électorale ? La démission de Kamto et Mota, loin d'affaiblir le parti, pourrait paradoxalement le libérer. Un nouveau leadership, élu le 10 octobre, pourrait incarner un renouveau. Tiriane Balbine Nadège Noah, qui assure l'intérim, est une figure de terrain, fidèle au parti depuis 2018.

Mais les obstacles restent nombreux. Le régime contrôle l'administration électorale. Le MRC dénonce des « fraudes exceptionnelles » en préparation. Et l'opposition camerounaise reste profondément divisée. La bataille de 2027 ne fait que commencer. Et Roger Justin Noah, en transformant la crise en offensive, a donné le ton.

Qui est Roger Justin Noah ?

Roger Justin Noah est secrétaire général adjoint N°1 et secrétaire national à la communication par intérim du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Il est l'un des porte-voix du parti de Maurice Kamto.

Qu'a dit Roger Justin Noah sur Radio Balafon ?

Le 10 septembre 2026, il a qualifié les démissions de Kamto et Mota de « décisions personnelles », dénoncé « l'acharnement » du régime contre le MRC, et prédit un « récit de large défaite » pour le RDPC aux élections de 2027.

Qu'est-ce que le séminaire stratégique du RDPC du 22 juillet 2026 ?

Il s'agit d'une réunion des cadres du RDPC tenue au Palais des Congrès de Yaoundé, sous la houlette de Jean Nkuete, pour préparer les élections législatives et municipales de 2027. Le thème était « L'impérative large victoire du RDPC ».

Quand auront lieu les élections législatives et municipales au Cameroun ?

Les élections sont prévues pour le premier trimestre 2027, probablement entre fin janvier et début mars, selon plusieurs sources politiques.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp