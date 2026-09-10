Cameroun - Léon Theiller Onana veut une opposition majoritaire en 2027

Léon Theiller Onana, président de l'OMP, appelle l'opposition camerounaise à viser la majorité parlementaire en 2027. Analyse d'une stratégie qui change la donne.

L'ancien conseiller municipal RDPC de Monatélé propose une stratégie de conquête du Parlement, où le RDPC détient 152 sièges sur 180.

C'est une proposition qui rompt avec des décennies de stratégie d'opposition au Cameroun. Léon Theiller Onana, ancien conseiller municipal RDPC devenu opposant, ne se contente pas de contester le pouvoir. Il veut le conquérir par les urnes législatives. Un appel qui intervient alors que le pays se prépare pour un double scrutin législatif et municipal en février 2027, et que l'opposition reste profondément divisée.

Un ancien du RDPC devenu opposant

Léon Theiller Onana n'est pas un opposant de la première heure. Élu conseiller municipal à Monatélé, dans la région du Centre, sous les couleurs du RDPC, il s'est fait connaître en contestant la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Il a déposé sa propre candidature sous la bannière même du parti au pouvoir, avant de saisir le Conseil constitutionnel après son rejet.

Le 16 août 2025, il a officiellement démissionné du RDPC. Le 12 septembre 2025, il est devenu président national de l'OMP, un parti qu'il a fondé.

Les faits : un appel à la conquête du Parlement

Dans sa déclaration du 9 septembre 2026, Léon Theiller Onana estime que « la vraie opposition doit viser la majorité au Parlement ». Pour l'ancien conseiller municipal de Monatélé, l'heure n'est plus à la seule contestation présidentielle. Il plaide pour « une coordination nationale rigoureuse, des candidatures intelligemment réparties et un marquage politique sérieux du territoire », afin qu'aucune circonscription ne soit « abandonnée au RDPC sans véritable confrontation démocratique ».

Ce positionnement s'inscrit dans une stratégie plus large. Depuis septembre 2025, l'OMP mène une offensive judiciaire annoncée contre les listes du RDPC. Le parti rappelle qu'une requête en annulation des résolutions ayant prorogé les mandats des membres du Comité central et du Bureau politique du RDPC a été introduite le 2 juillet 2025 devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi. Selon Onana, le mandat de Paul Biya à la tête du parti aurait expiré en septembre 2016, et aucun congrès n'a été tenu depuis pour renouveler les instances dirigeantes.

Une rupture stratégique majeure

La proposition d'Onana rompt avec la stratégie dominante de l'opposition camerounaise depuis trois décennies. Historiquement, les partis d'opposition se sont concentrés sur l'élection présidentielle, perçue comme le seul véritable enjeu de pouvoir. Mais le RDPC contrôle l'écrasante majorité des sièges à l'Assemblée nationale : 152 députés sur 180, soit 84,4 % de la chambre. Le parti au pouvoir détient également 316 des 360 conseils municipaux.

Dans ce contexte, viser la majorité parlementaire n'est pas un renoncement, mais une réorientation stratégique. L'Assemblée nationale dispose de leviers institutionnels considérables : vote du budget, contrôle de l'exécutif, pouvoir de censure. En 2026, le RDPC a d'ailleurs utilisé cette majorité pour proroger les mandats des députés et des conseillers municipaux, une décision qui a repoussé les élections de 2027.

Pour Abdouraman Hamadou Babba, un autre acteur de la scène politique camerounaise, la conquête du pouvoir législatif est la clé du changement. Dans un manifeste publié le 26 juin 2026, il proposait déjà de « reléguer au second plan les clivages partisans pour arracher la majorité à l'Assemblée Nationale et au Sénat ». Les deux initiatives convergent vers une même idée : le Parlement, et non la présidence, serait le nouveau champ de bataille décisif.

L'opposition face à son propre défi

La proposition d'Onana place l'opposition camerounaise face à un défi d'organisation. Pour espérer une majorité parlementaire, les partis devraient présenter des candidats coordonnés dans les 180 circonscriptions du pays. Or, l'histoire récente de l'opposition camerounaise est marquée par des divisions profondes. En 2025, Maurice Kamto a été exclu de la présidentielle, sa candidature ayant été rejetée par le Conseil constitutionnel. Le MRC traverse aujourd'hui une crise interne majeure, avec la démission de Kamto et de Mamadou Mota de leurs fonctions de direction.

Le RDPC, de son côté, ne reste pas inactif. Le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuete, a fixé en juin 2026 les orientations pour « le renforcement des majorités du parti dans les assemblées ». Le parti au pouvoir prépare activement le double scrutin de 2027, avec un objectif clair : conserver et renforcer sa domination institutionnelle.

Quelle opposition pour le Cameroun ?

L'appel de Léon Theiller Onana pose une question fondamentale : l'opposition camerounaise peut-elle dépasser ses divisions pour devenir une force de gouvernement ? La réponse ne dépendra pas seulement des partis, mais aussi des électeurs. En 2025, la participation électorale et les résultats ont montré une érosion relative du soutien au RDPC, dont le score à la présidentielle est passé de 71,28 % en 2018 à 53,66 % en 2025.

Cette érosion, si elle se confirme aux législatives, pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité. Mais les obstacles sont nombreux : le découpage électoral, le financement des campagnes, l'accès aux médias, et surtout la capacité de l'opposition à présenter un front uni.

Léon Theiller Onana, en proposant de viser la majorité plutôt que la seule contestation, ouvre un débat nécessaire. Reste à savoir si les autres partis d'opposition MRC, UNDP, UPC, FCC entendront cet appel. Et si les Camerounais, dans l'isoloir, décideront de changer la donne parlementaire.

Qui est Léon Theiller Onana ?

Léon Theiller Onana est un homme politique camerounais né en 1987, président national de l'Organisation du Mouvement Patriotique (OMP) depuis septembre 2025. Ancien conseiller municipal RDPC de Monatélé, il a quitté le parti au pouvoir en août 2025.

Qu'est-ce que l'OMP ?

L'Organisation du Mouvement Patriotique (OMP) est un parti politique camerounais fondé en 2025, dirigé par Léon Theiller Onana. Le parti mène une offensive judiciaire contre les listes du RDPC pour les élections de 2027.

Que propose Léon Theiller Onana pour 2027 ?

Il appelle l'opposition à viser la majorité parlementaire plutôt que de se concentrer uniquement sur la contestation présidentielle. Il plaide pour une coordination nationale, des candidatures réparties intelligemment et un marquage politique du territoire.

Quand auront lieu les élections législatives au Cameroun ?

Les élections législatives et municipales sont annoncées pour février 2027, après la prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux intervenue en 2026.

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