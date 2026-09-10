Cameroun - Kumba : le corps d’un nouveau-né retrouvé avec le cordon ombilical et le placenta

La découverte macabre suscite l’émoi à Kumba, dans la région du Sud-Ouest. Le corps sans vie d’un nouveau-né de sexe féminin a été retrouvé dans un buisson situé à proximité de Lawyer Enow Street, dans l’arrondissement de Kumba I.

Selon les informations publiées par le conseil municipal de Kumba I, le bébé a été découvert le mercredi 9 septembre 2026 avec le cordon ombilical et le placenta encore attachés. Ces éléments laissent penser que l’accouchement aurait eu lieu dans la matinée.

Le corps de l’enfant présentait également des blessures à la tête, dont les circonstances restent à établir.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier et de retrouver la mère du nouveau-né. Les circonstances exactes du décès doivent notamment être déterminées par les autorités compétentes.

Dans l’attente des résultats de l’enquête, des habitants du quartier, avec l’appui de femmes âgées de la communauté, ont entrepris des vérifications informelles auprès de neuf femmes du voisinage, soupçonnées d’avoir récemment accouché.

Au cours de cette opération, une femme qui n’aurait pas été en mesure d’expliquer des saignements vaginaux a été remise aux forces de l’ordre pour être entendue.

Les autorités poursuivent leurs investigations afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d’établir les circonstances dans lesquelles le nouveau-né a trouvé la mort.

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