Cameroun - Drame à Foumbot : un repas de kontchap tourne au deuil

À Foumbot, une mère et ses enfants sont morts après un repas de kontchap. Un lézard aurait été trouvé dans le plat, sans lien confirmé à ce stade.

Un repas familial ordinaire, un drame qui endeuille tout un quartier : à Foumbot, la mort d'une mère et de ses enfants après avoir mangé du kontchap relance les questions sur la sécurité alimentaire, sans qu'aucune cause ne soit encore confirmée.

Ce qui s'est passé

Le mercredi 9 septembre 2026, au quartier Gougouo de Foumbot, dans le département du Noun, une femme et ses enfants sont décédés après avoir consommé du kontchap un mets traditionnel local à base de maïs et de haricot, parfois désigné sous le nom de « corn chap ». Les sources disponibles ne s'accordent pas toutes sur le nombre exact d'enfants décédés : certaines évoquent trois enfants, d'autres deux, avec mention d'enfants supplémentaires hospitalisés dont le pronostic vital serait engagé. Ce point n'est, à ce jour, pas définitivement établi.

Selon des témoignages recueillis sur place, un lézard de couleur blanche aurait été retrouvé dans la marmite après le repas. Cette information reste, à ce stade, un élément rapporté par des riverains aucun lien formel n'a été établi entre cette découverte et les décès. Une autre version évoque du maïs bouilli qui aurait été offert à la famille par une tierce personne avant d'être mélangé au haricot préparé à la maison.

Une émotion forte dans le quartier Gougouo

Le kontchap est un plat très consommé dans la région du Noun, préparé quotidiennement dans de nombreux foyers. C'est précisément ce caractère familier et anodin du repas qui rend le drame difficile à comprendre pour les habitants du quartier. Plusieurs enfants ayant partagé le même repas seraient actuellement sous assistance médicale, selon certaines sources une information qui appelle, elle aussi, confirmation officielle.

Une enquête ouverte pour établir les faits

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. Elle devra notamment établir si le maïs consommé était impropre à la consommation, contaminé, ou si un autre facteur est en cause. Tant que ses conclusions ne sont pas rendues publiques, toute hypothèse y compris celle du lézard retrouvé dans la marmite doit être traitée comme non confirmée.

Cette prudence n'est pas un choix éditorial parmi d'autres : elle est la règle en matière de faits divers impliquant des décès, en particulier lorsque de jeunes enfants sont concernés. Aucune affirmation définitive sur la cause du décès ne peut être avancée avant les résultats d'une investigation médicale et judiciaire.

Qu'est-ce que le kontchap ?

Un mets traditionnel populaire dans le département du Noun, préparé à base de maïs et de haricot.

Le lézard retrouvé dans la marmite est-il responsable des décès ?

Ce n'est, à ce stade, qu'un témoignage rapporté par des riverains. Aucun lien de causalité n'a été établi.

Combien de personnes sont mortes exactement ?

Les sources divergent entre deux et trois enfants décédés aux côtés de leur mère, avec mention d'autres enfants hospitalisés selon certaines d'entre elles. Le bilan définitif n'est pas encore consolidé.

Une enquête a-t-elle été ouverte ?

Oui, une enquête doit déterminer les circonstances exactes du drame et la cause des décès.

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