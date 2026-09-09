Cameroun - CFP-MKT – Centre de Formation Professionnelle Mbatchou-KT

Des formations professionnalisantes au service de l'emploi, de l'entrepreneuriat et du développement durable

Situé à Bangangté, dans le département du NDE, Région de l'Ouest Cameroun, le Centre de Formation Professionnelle Mbatchou-KT (CFP-MKT) est un établissement de référence qui forme des professionnels compétents, responsables et entreprenants dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de la beauté et de l'action sociale.

Au CFP-MKT, chaque formation est conçue pour répondre aux besoins réels du marché de l'emploi tout en encourageant l'initiative privée et la création d'entreprises. Les apprenants bénéficient d'un enseignement pratique, d'un encadrement de qualité et d'une préparation solide à leur insertion professionnelle.

Élevage

Produire efficacement pour nourrir demain

La filière Élevage prépare des techniciens capables de conduire des exploitations modernes de production animale. Les apprenants acquièrent les compétences nécessaires pour l'élevage des bovins, porcins, ovins, caprins, volailles, lapins et autres espèces, en mettant l'accent sur l'alimentation, la reproduction, les soins sanitaires, la gestion des bâtiments d'élevage et la rentabilité des exploitations.

Débouchés : exploitant agricole, technicien d'élevage, conseiller agricole, entrepreneur agropastoral.

Agriculture

Valoriser la terre grâce aux techniques modernes

Cette formation développe les compétences indispensables à la production végétale durable. Les apprenants maîtrisent les techniques de préparation des sols, de semis, d'irrigation, de fertilisation, de protection des cultures, de récolte et de commercialisation des produits agricoles. Un accent est mi sur la fabrication et l’emploi des intrants destinés à la culture biologique.

L'objectif est de former une nouvelle génération d'agriculteurs capables de produire davantage tout en respectant l'environnement.

Débouchés : exploitant agricole, technicien agricole, gestionnaire de plantation, entrepreneur rural.

Entrepreneuriat Agropastoral

Transformer une idée en entreprise prospère

Cette spécialité est destinée aux futurs créateurs d'entreprises agricoles et pastorales. Les apprenants apprennent à identifier les opportunités d'affaires, élaborer un business plan, gérer une exploitation, rechercher des financements, transformer les produits agricoles et développer une activité rentable.

La formation encourage l'innovation, la création d'emplois et l'autonomie financière.

Débouchés : chef d'entreprise, promoteur de ferme, consultant en développement rural, gestionnaire de projet agricole.

Esthétique

Révéler la beauté avec professionnalisme

La spécialité Esthétique forme des spécialistes des soins du visage et du corps. Les apprenants maîtrisent les techniques de soins esthétiques, les massages de bien-être, les conseils en beauté, l'hygiène professionnelle et la relation avec la clientèle.

Débouchés : esthéticien(ne), responsable d'institut de beauté, entrepreneur dans les soins esthétiques.

Cosmétique

L'expertise des produits de beauté et d’entretiens général

Cette spécialité permet de connaître les produits cosmétiques, leur composition, leurs applications et leurs effets sur la peau. Les apprenants développent des compétences dans la fabrication des produits cosmétiques, en conseil personnalisé, vente spécialisée et utilisation professionnelle des produits de beauté.

Débouchés : conseiller(ère) cosmétique, vendeur spécialisé, gestionnaire de boutique de produits cosmétiques, producteur de produits cosmétiques.

Assistant en Cabinet Médical

Un partenaire indispensable des professionnels de santé

Cette formation prépare des assistants capables d'assurer l'accueil des patients, la gestion administrative, la préparation des consultations, la tenue des dossiers médicaux, la prise des constantes, administration des soins propres infirmières et l'assistance aux professionnels de santé dans l’administration de certains soins délégués.

Les apprenants développent également des compétences en communication, et l’organisation du travail.

Débouchés : cabinet médical, clinique, centre de santé, hôpital.

Auxiliaire de Vie

Assurer les soins et l’entretiens des personnes particulières .

La spécialité Auxiliaire de Vie forme des professionnels dédiés à l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie.

Les apprenants sont formés aux soins de confort, à l'assistance dans les activités quotidiennes, à l'écoute, à l'accompagnement psychologique et aux gestes de premiers secours.

Débouchés : soins à domicile, centres de santé, maisons d'accueil, structures sociales, ONG.

Vendeur en Pharmacie

Conseiller, orienter et servir avec compétence

Cette formation prépare des professionnels capables d'accueillir les clients, de conseiller sur les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, de gérer les stocks, de participer à la vente et d'assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Débouchés : pharmacies, dépôts pharmaceutiques, entreprises de distribution de produits pharmaceutiques.

Aide Chimiste Biologiste

Contribuer aux analyses de laboratoire

Cette spécialité forme des assistants de laboratoire capables de préparer les échantillons, manipuler les équipements, participer aux analyses biologiques et chimiques, appliquer les règles de biosécurité et assurer la maintenance de premier niveau des matériels.

Débouchés : laboratoires d'analyses médicales, laboratoires agroalimentaires, industries, centres de recherche.

Action Humanitaire

Servir les communautés et contribuer au développement

La spécialité Action Humanitaire prépare des professionnels engagés dans les domaines de la solidarité, du développement communautaire et de la gestion des interventions humanitaires.

Les apprenants développent des compétences en gestion de projets, secours d'urgence, accompagnement des populations vulnérables, mobilisation communautaire, protection sociale et développement local.

Débouchés : ONG nationales et internationales, associations, collectivités territoriales, projets de développement, organismes humanitaires.

Pourquoi choisir le CFP-MKT ?

Le Centre de Formation Professionnelle Mbatchou-KT offre un environnement d'apprentissage moderne où la théorie est constamment mise en pratique. Les formations sont assurées par des formateurs qualifiés, avec une approche orientée vers l'acquisition de compétences professionnelles favorisant l'insertion sur le marché de l'emploi et la création d'activités génératrices de revenus.

Ainsi, au CFP-MKT, les apprenants sont accompagnés dans la construction de leur projet professionnel grâce à des formations adaptées aux réalités économiques du Cameroun et aux besoins des entreprises.

CFP-MKT – Centre de Formation Professionnelle Mbatchou-KT

Ville : Bangangté

Département : NDE

Région : Ouest Cameroun

CFP-MKT, le choix de la compétence, de l'innovation pour bâtir l'avenir.

« Se former aujourd'hui, entreprendre demain et réussir pour toute une vie. »

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