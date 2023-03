AFRIQUE :: LA CEMAC SE DIRIGE VERS LA FIN DU FCFA :: AFRICA

C'est désormais une question de compte à rebours ,la décision des chefs d'État lors du dernier sommet de la CEMAC tenu à Yaoundé ce 17 Mars consacre la fin du FCFA.

En effet ,les chefs d'État ont proposé que les résultats des différentes réflexions initiées par la BEAC puissent être transmises au différents ministre de l'économie et finances des états membres.

En gros ,il est question d'une sortie pure et simple du FCFA et pas d'une réforme ,elle changera totalement de nom , il est aussi question de la clôture du compte d’opération dans les livres de la Banque de France afin de permettre à la Cemac de disposer de la totalité de ses réserves de change contre 50% actuellement et du retrait des représentants français au sein des organes de décision et de contrôle de la Beac.

La CEMAC va rejoindre l'Afrique de l'Ouest dont le processus est bloquée sur la parité fixe de l'Eco par rapport à l'Euro suggèrée par des états francophiles.

Cette question est en réflexion au sein de la CEMAC car jugée délicate par les experts , à en juger par la récente crise Euro/Dollar qui a drastiquement affecté le FCFA du fait de cette fixité .