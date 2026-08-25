Cameroun - Quand le CFP-SNT(TechnoPark de Bangangté) forme les talents culinaires de demain

Au cœur du Cameroun, une révolution silencieuse est en train de s'opérer dans les cuisines. Longtemps considérés comme des métiers manuels, les arts de la table et de la restauration s'imposent aujourd'hui comme des filières d'avenir, alliant créativité, innovation et entrepreneuriat. Le CFP-SNT TechnoPark l'a bien compris. À travers son Département Cuisine – Bar – Restaurant, cet établissement d'excellence forme une nouvelle génération de professionnels capables de conjuguer savoir-faire traditionnel et exigences modernes.

Dans cette interview exclusive, le Responsable du département nous dévoile les coulisses d'une formation résolument tournée vers la pratique, l'innovation et la valorisation du patrimoine culinaire camerounais. Des compétences requises aux débouchés professionnels, en passant par l'importance de l'entrepreneuriat et l'ouverture internationale, il nous explique comment cette filière ambitionne de faire de la gastronomie locale un véritable levier de développement économique et culturel.

Plongeons ensemble dans l'univers passionnant des métiers de l'hospitalité, où chaque plat raconte une histoire et où chaque apprenant est invité à devenir l'acteur de sa propre réussite.

CFP-SNT – Département Cuisine, Bar & Restaurant

Former les talents culinaires d'aujourd'hui pour créer les expériences gastronomiques de demain.

Pouvez-vous Mr. Mbeunteu Gohi Basile présenter le département Cuisine – Bar – Restaurant du CFP-SNT TechnoPark de Bangangté?

Le Département Cuisine – Bar – Restaurant est une filière d’excellence dédiée aux métiers de la gastronomie et de l’hospitalité. Nous formons des jeunes talents aux réalités du terrain : restaurants, hôtels, traiteurs, événementiel, mais aussi à la création d’entreprise culinaire.

Notre approche allie pratique intensive, techniques modernes, hygiène rigoureuse, art du service et gestion d’établissement. L’objectif est de sortir des professionnels complets, immédiatement opérationnels et adaptables à tous les contextes.

Pourquoi avoir choisi d’intégrer cette filière parmi les formations du TechnoPark ?

La gastronomie et l’hospitalité sont des secteurs en pleine expansion, porteurs d'emplois et d'opportunités entrepreneuriales. Le Cameroun regorge d'une diversité culinaire exceptionnelle, encore sous-exploitée sur la scène internationale.

Avec cette filière, le CFP-SNT veut former des ambassadeurs de notre terroir : des chefs et restaurateurs capables de sublimer nos produits locaux et d'en faire des expériences gastronomiques reconnues mondialement.

Y a-t-il des compétences particulières pour exercer ce métier ?

Oui, au-delà de la technique, ce métier exige des qualités humaines et personnelles essentielles :

•Créativité pour innover sans cesse

•Sens de l'organisation pour gérer le stress et les flux en cuisine

•Résistance physique car les postures debout et les rythmes intenses sont fréquents

•Rigueur en matière d'hygiène et de sécurité

•Esprit d'équipe et réactivité face aux imprévus

Ces qualités sont travaillées et renforcées tout au long de la formation

Quel est le niveau requis pour bénéficier de cette formation ?

Le niveau minimum requis est la classe de Troisième (fin du collège).

Cependant, nous avons une politique d'inclusion : pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'atteindre ce niveau, nous proposons un parcours de mise à niveau plus long, avec des modules de remise à niveau et une immersion progressive en atelier, afin de donner sa chance à tout talent motivé.

Quelle place occupe la pratique dans votre programme ?

La pratique est au cœur de notre pédagogie. Un cuisinier, un barman ou un chef de salle s'apprend avant tout sur le terrain.

Nos apprenants évoluent dans des cuisines-écoles équipées comme des restaurants professionnels. Ils réalisent des ateliers culinaires, des simulations de service, des projets de création de menus et des événements réels (buffets, dîners thématiques).

Cette immersion développe leur autonomie, leur rapidité et leur créativité en conditions réelles.

La gastronomie camerounaise occupe-t-elle une place importante dans votre formation ?

Absolument. Nous considérons le patrimoine culinaire camerounais comme un trésor économique et culturel. Nos apprenants apprennent à préparer et valoriser les mets traditionnels (sauces, poissons fumés, tubercules, légumes locaux) tout en les présentant selon les codes de la restauration moderne. Notre ambition est de faire de la cuisine camerounaise une référence qui rayonne au-delà de nos frontières.

Quelles sont les principales compétences techniques développées ?

Les apprenants acquièrent un éventail complet de compétences :

•Techniques de cuisine africaine et internationale

•Dressage et présentation artistique des plats

•Organisation et gestion d'une cuisine professionnelle

•Hygiène et sécurité alimentaire (HACCP)

•Service en salle et art de la table

•Préparation de boissons chaudes, froides et cocktails

•Élaboration de menus équilibrés et saisonniers

•Gestion des coûts, des approvisionnements et des stocks.

Le CFP-SNT prépare-t-il aussi les apprenants à l'entrepreneuriat ?

Oui, c'est une priorité. Nous ne formons pas seulement des salariés, mais aussi de futurs créateurs d'entreprise. Des modules spécifiques abordent : la création de restaurant, de food-truck, de service traiteur, de snack moderne ou de concept innovant. Nous les encourageons à transformer leurs idées en projets concrets, avec un accompagnement sur le business plan, le marketing et la gestion financière.

Quels sont les métiers accessibles aux diplômés ?

Les débouchés sont nombreux et variés :

•Chef cuisinier / Cuisinier professionnel

•Chef pâtissier (avec spécialisation)

•Serveur / Maître d'hôtel

•Barman / Barista

•Responsable de restaurant ou de salle

•Traiteur événementiel

•Gestionnaire d'établissement hôtelier

•Entrepreneur dans la restauration

Ils peuvent aussi poursuivre vers l'hôtellerie, le tourisme ou des formations supérieures à l'international.

Quelles innovations distinguent votre formation des formations classiques ?

Notre marque de fabrique, c'est l'alliance de la tradition et de l'innovation technologique. Au CFP-SNT, nous intégrons :

•La gestion numérique des cuisines (logiciels de commandes, de stocks)

•Des équipements modernes et écoresponsables

•Une approche créative et design dans la présentation

•Une veille sur les tendances internationales (cuisine moléculaire, végétale, zéro déchet). Nous préparons nos apprenants aux métiers de demain, pas à ceux d'hier.

Quel message adressez-vous aux jeunes qui hésitent encore ?

Je leur dis : la gastronomie est un métier d'avenir, passionnant et universel. Ce n'est pas seulement un savoir-faire manuel, c'est un art qui demande du cœur, de la discipline et de l'audace.

Avec une bonne formation, on peut travailler partout dans le monde, créer son propre emploi et participer au rayonnement de notre culture.

Au CFP-SNT TechnoPark, nous croyons en chaque talent. Nous sommes là pour transformer votre passion en compétence reconnue et en réussite professionnelle.

CFP-SNT – Département Cuisine, Bar & Restaurant

Former les talents culinaires d'aujourd'hui pour créer les expériences gastronomiques de demain.

Tel: +237 6 58 14 80 10

+237 6 97 81 96 17

+49 176 24431148

CFP-SNT TechnoPark de Bangangté – L'innovation au service des métiers d'avenir.

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