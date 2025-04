CAMEROUN :: Abdouraman H. Babba sur Diaf-Point : "Ce n'est plus à Elecam de désigner le Président à notre place" :: CAMEROON

Exaspéré par le non respect de la loi par Elecam (Election Cameroun), Abdouraman Hamadou Babba, connu pour sa détermination et sa ténacité face aux défis qu'il se donne, a entrepris d'aller à la recherche de 60 milles femmes et hommes d'honneurs qui surveilleront les votes lors de la Présidentielle d'octobre prochain au Cameroun.

Une demarche selon lui qui cessera de faire d'Elecam le seul organe à pouvoir nous dire qui a réellement gagné une élection au Cameroun.

L'intégralité de cette interview dans cette vidéo.