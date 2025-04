CAMEROUN :: Benoît Angwa démissionne de la FECAFOOT en dénonçant un harcèlement moral insupportable :: CAMEROON

Benoît Angwa, ancien secrétaire général adjoint de la FECAFOOT, a officiellement démissionné de ses fonctions en dénonçant des conditions de travail insupportables et un harcèlement moral systématique de la part du secrétaire général en poste. Dans une lettre de démission rendue publique, il décrit un environnement professionnel toxique et dénigrant qui l'aurait poussé à quitter l'institution.

Une démission mûrement réfléchie

Dans sa lettre, Angwa explique que sa décision a été prise après une longue réflexion face à une situation devenue "incompatible avec l'exercice serein de ses missions". Il accuse le secrétaire général de la FECAFOOT de harcèlement moral et psychologique, énumérant plusieurs comportements inacceptables :

- Propos méprisants et insultants à son égard

- Restrictions excessives entravant son travail

- Agressivité verbale et antipathie manifeste

- Refus de collaboration et acharnement injustifié

- Critiques systématiques à visée dénigrante

Un climat délétère à la FECAFOOT

Cette démission intervient dans un contexte de tensions récurrentes au sein de la fédération camerounaise de football, dirigée par Samuel Eto'o. Plusieurs cadres ont déjà quitté leurs postes ces derniers mois, évoquant des conflits internes et une gestion controversée.

Angwa souligne que, malgré son engagement et son attachement aux valeurs de la Fédération, l’environnement actuel ne permet plus "l'épanouissement et la performance". Ses déclarations relancent le débat sur la gouvernance de la FECAFOOT et les méthodes de management en vigueur.

Quelles conséquences pour le football camerounais ?

Cette nouvelle crise intervient alors que la FECAFOOT traverse une période mouvementée, marquée par des résultats sportifs décevants et des polémiques récurrentes. La démission d’Angwa, cadre expérimenté, pose la question de la stabilité de l’institution et de sa capacité à attirer et retenir les talents.

Certains observateurs s’interrogent également sur le rôle de Samuel Eto'o, dont la présidence est régulièrement critiquée pour son style autoritaire et ses décisions contestées.

La démission de Benoît Angwa met une nouvelle fois en lumière les dysfonctionnements internes de la FECAFOOT. Alors que le football camerounais cherche à se relancer, cette affaire risque d’alimenter les controverses et d’affaiblir encore un peu plus la crédibilité de l’instance dirigeante.