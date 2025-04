FRANCE :: Workshop Association Renaissance Santé/ALLIANZ/UNIM tenue le 31 mars dernier à Paris

C'est autour du thème "pourquoi et comment prévenir le cancer et les maladies rénales en 2025" que ce sont réunis, le 31 mars dernier, autour d'un dîner -débat au restaurant l'avenue à Paris plus de 20 professionnels de santé.

Il faut le préciser, cet événement était organisé par l’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine ( UNIM) et ALLIANZ, en partenariat avec l’association Renaissance Santé , initiateur de la dite rencontre.

Autour de la table , ces professionnels de santé ont passé au peint fond, l'urgence autour de la prévention du cancer et les maladies rénales quels sont les méthodes et les outils mis en place par le système de santé en 2025, bénéfiques pour le personnel soignant , le malade et l'individu landa.

La dite rencontre était animée par Romuald NOUBISSIE Expert en Protection Sociale , Isabelle LEBORGNE Responsable de Marché et Veronique BART Expert en Gestion de Patrimoine.

Outre ces interventions des spécialistes, c'était aussi l’occasion pour les participants d'apporter leurs avis sur la question et leurs expériences vécues sur le terrain. Le Docteur Odile WANDJI, Gynécologue et le Docteur Erika OBADA, Néphrologue ont d'ailleurs à ce sujet éclairé les participants sur la prise en charge des patients atteints de cancer , mais également sur l'importance du dépistage précoce et les traitements adéquats.

En guise de rappel, ce dîner -débat autour de la prévention du cancer et les maladies rénales auquel a pris part la Présidente de L’association Renaissance Santé Claire Ntolo , qui à travers son association sensible la population aux risques de cette maladie à ce sujet , elle organise depuis 3 ans déjà l'événement dénommée "soirée en l'honneur au Corps médical", qui se tiendra le 10 mai prochain à l'avenue Hoche 750008 paris. C'était aussi l'occasion au delà de la sensibilisation , pour cette dernière de présenter à ses partenaires Allianz et UNIM l'urgence sanitaire de soutenir cette cause sociale qui plombe et détruit de nombreuses vies , familles à travers le monde par faute de moyens financiers , plateau technique qu'à si inexistant , coût élevé pour la prise en charge des patients atteints de cancer, insuffisance rénale lors des séances d'hémodialyse.

Prêt d'une heure et demi d'echange , la présidente fondatrice de l'association renaissance santé Claire Ntolo a exprimé sa gratitude à ses partenaires "Allianz, UNIM et Dr Wandji Odile , organisateurs du séminaire consacré à la prévention du cancer et des maladies rénales pour leurs apports et ce nouveau partenariat scellé.

IMPACT DE CETTE ASSOCIATION.

Depuis sa création, l’Association Renaissance Santé s’est donnée pour mission d’améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer et de promouvoir la prévention. Fidèle à ses valeurs, l'association œuvre pour sensibiliser la population aux risques de cette maladie, en mettant l'accent sur l'importance du dépistage précoce et des traitements adéquats. Grâce à ses diverses initiatives, elle a pu toucher de nombreuses personnes et leur offrir un soutien essentiel dans leur parcours de santé.

En fin de compte , la présence nombreuse des professionnels de santé venu de part et d'autres a véritablement dynamisé le dîner-débat. C'est autour d'un verre , que les échanges se sont poursuivis en toute convivialité, avec le cap donné pour la soirée en honneur au corps médical le 10 mai prochain, au 9 AVENUE HOCHE 75008 PARIS.

Faites vos réservations au numéro 07 52 86 05 38.