CAMEROUN :: Ces chefs traditionnels du Sud-Ouest qui ont dit oui à la candidature de Paul Biya :: CAMEROON

En proie aux velléités sécessionnistes depuis 2016, la Région du Sud-ouest anglophone par le biais de certains chefs traditionnels se démarquent par leur soutien à Paul Biya.

La saison de motions de soutien au Candidat Paul Biya prend de plus en plus des marques. Depuis peu, la Région du Sud –ouest est entrée dans cette dynamique qui a pris corps dans les Régions du Centre et du Sud totalement acquises au candidat statutaire du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, parti crée par Paul Biya lui-même et qui est aux affaires au palais d’ Etoudi depuis 1982.

Dans cet environnement politique, la Région du Sud-ouest naguère favorable au Social Democratic Front SDF du regretté Ni John Fru Ndi, bansculerait dans le RDPC à la faveur des élections municipales et législatives.

Le SDF n’étant réduit qu’à la portion congrue. A la faveur des prochaines élections présidentielles la mobilisation du parti de Fru Ndi pour la reconquête de son vivier électoral devenait de plus en plus visible notamment avec son nouveau Chairman Joshua Osih qui l’avait décliné au cours d’un diner de presse à Douala.

Bien plus, avec la Région du Nord-ouest anglophone, la Region du Sud-ouest est en proie à l’action des indépendantistes qui depuis 2016 manœuvrent pour la séparation de ces deux régions du pouvoir central de Yaoundé. Avec, en guise de protestation la destruction des symboles de l’Etat, les enlèvements des fonctionnaires et l’instauration des villes mortes tous les lundis.

Devant cette situation socio-politique plutôt préoccupante, le quotidien Le Messager explique « Pourquoi le Nord-ouest mise sur Paul Biya ». Convaincus que le salut de cette région viendra du Chef de l’Etat qui a multiplié des projets de développement en 42 ans de magistère, les chefs traditionnels et l'élite de la subdivision de Misaje, dans le département du Donga Mantung font bloc derrière l’homme du Renouveau en vue de l'élection présidentielle d’octobre prochain.

Paul Biya est ainsi présenté comme « Le choix des cacaoculteurs du Sud-Ouest ». Pour le journal Le Drapeau, paraissant à Yaoundé, Les producteurs de cacao du département de Manyu, dans la région du Sud-Ouest, ont exprimé leur soutien au Président Paul Biya pour la présidentielle de 2025, saluant les réformes engagées par le gouvernement. Sous l’impulsion du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, ces réformes ont permis de revaloriser le prix du cacao et d’améliorer les conditions de vie des agriculteurs, contribuant ainsi à la stabilité sociale et à la paix dans la région.