Une Élévation Controversée : Analyse Critique du Titre de « Fon des Fons » Accordé à Samuel Eto’o Fils L’attribution du titre de « Fon des Fons » à Samuel Eto’o Fils, aussi extraordinaire qu’elle puisse paraître, méritait d’être examinée avec discernement. Derrière l’éclat et la pompe qui ont marqué cet événement hier, se cachent des questions profondes sur la signification réelle de cette distinction, son contexte et ses implications pour la société camerounaise. On sait que Eto’o Fils aime les honneurs et qui aiment les honneurs recherche le pouvoir. Mais le titre de Fon des Fons était une couronne de trop.

D’abord il convient de rappeler que ce titre, jadis réservé au président en exercice, symbolisait une reconnaissance ultime, non seulement sur le plan social, mais aussi dans l’ordre traditionnel et politique. Alors, que signifie cette dévolution inédite ? Que devient la sacralité du titre lorsqu’elle est conférée à une figure qui, bien qu’illustre dans le domaine sportif, ne possède ni ancrage politique formel ni autorité traditionnelle établie ? Certains y verront un couronnement légitime, reflet de l’admiration populaire pour une carrière exceptionnelle. Mais d’autres pourraient y lire une instrumentalisation de la tradition, une mise en scène où le prestige personnel éclipse la véritable essence de ce titre. La chefferie traditionnelle est un pilier du tissu social camerounais, un repère moral et spirituel.

Peut-on ainsi jouer avec ses symboles sans risquer d’en diluer la valeur ? Par ailleurs, l’élévation d’Eto’o Fils intervient dans un contexte délicat : la région du Nord-Ouest, en proie à des conflits meurtriers et des divisions profondes, par la voix de sa plus haute autorité dans cette région a récemment désavoué cette nomination. Ce rejet soulève une autre question : comment justifier un tel sacre, porté en grande pompe, alors même qu’il divise au sein de communautés clés ? Cet acte ne risque-t-il pas d’accentuer certaines animosités ? Si Eto’o est sans conteste une icône nationale et une inspiration pour la jeunesse, il n’en demeure pas moins une figure controversée. À la tête de la Fecafoot, il a été accusé de centraliser le pouvoir et de gouverner avec autoritarisme.

Loin de l’image du « porteur de lumière » glorifié par certains, d’autres le perçoivent comme un homme façonnant sa propre légende, quitte à brouiller les frontières entre gloire personnelle et devoir collectif. Il est également important de s’interroger sur le rôle des traditions dans une société moderne. Faut-il préserver leur caractère sacré, ou les adapter aux réalités contemporaines, quitte à les transformer en outils de communication et de prestige ? En accordant un titre aussi emblématique à une figure publique, ne risque-t-on pas de réduire les institutions traditionnelles à de simples accessoires symboliques ?

Enfin, cette élévation interpelle sur le rapport entre le Cameroun et ses élites. Le pays a-t-il réellement besoin de figures charismatiques ou de réformes structurelles profondes ? Placer Eto’o au centre de l’échiquier politique et traditionnel ne serait-il pas une tentative de détourner l’attention des vrais défis, tels que la réconciliation nationale, la lutte contre la corruption ou le développement économique ? En somme, si Eto’o Fils incarne une source d’espoir pour certains, il est également le reflet des contradictions profondes de notre société : entre modernité et tradition, entre admiration et méfiance, entre unité et division. Avant de le sacrér porteur d’un destin collectif, peut-être devrions-nous d’abord nous interroger sur le sens et l’impact de cette élévation. Car l’Histoire nous enseigne que les héros, aussi brillants soient-ils, ne suffisent pas à bâtir une nation forte et unie parce qu’ils peuvent aussi être des héros médiocres.