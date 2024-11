Interpol : 1 006 suspects arrêtés en Afrique pour cybercriminalité :: AFRICA

Interpol a arrêté 1 006 suspects en Afrique au cours d'une opération de répression de la cybercriminalité qui a duré deux mois et qui a fait des dizaines de milliers de victimes, dont certaines ont été victimes de la traite des êtres humains, et a entraîné des millions de dollars de dommages financiers, a déclaré mardi l'organisation mondiale de police.

L'opération Serengeti, menée conjointement avec Afripol, l'agence de police de l'Union africaine, s'est déroulée du 2 septembre au 31 octobre dans 19 pays africains et a ciblé les criminels à l'origine de ransomwares, de compromissions de courriers électroniques professionnels, d'extorsions numériques et d'escroqueries en ligne, a indiqué l'agence dans un communiqué.

"De l'escroquerie au marketing multiniveau à la fraude à la carte de crédit à l'échelle industrielle, le volume croissant et la sophistication des attaques cybercriminelles sont très préoccupants", a déclaré Valdecy Urquiza, secrétaire général d'Interpol.

Interpol a identifié 35 000 victimes, avec des cas liés à près de 193 millions de dollars de pertes financières dans le monde entier, en précisant que les autorités policières locales et les partenaires du secteur privé, y compris les fournisseurs d'accès à Internet, ont joué un rôle clé dans l'opération.

"Grâce à Serengeti, Afripol a considérablement renforcé son soutien à l'application de la loi dans les États membres de l'Union africaine", a déclaré Jalel Chelba, directeur exécutif d'Afripol, dans le communiqué.

Au Kenya, la police a procédé à près de deux douzaines d'arrestations dans le cadre d'une affaire de fraude à la carte de crédit en ligne liée à des pertes de 8,6 millions de dollars. Au Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, des agents ont arrêté huit personnes, dont cinq ressortissants chinois, pour une escroquerie à la Ponzi en ligne d'une valeur de 6 millions de dollars.

Chelba a déclaré qu'Afripol se concentre désormais sur les menaces émergentes telles que les logiciels malveillants basés sur l'intelligence artificielle et les techniques de cyberattaque avancées.

Parmi les autres réseaux démantelés figurent un groupe camerounais soupçonné d'utiliser une escroquerie de marketing multiniveau pour le trafic d'êtres humains, un groupe criminel international en Angola gérant un casino virtuel illégal et une escroquerie d'investissement en crypto-monnaie au Nigeria, a indiqué l'agence.

Interpol, qui compte 196 pays membres et a fêté son centenaire l'année dernière, aide les forces de police nationales à communiquer entre elles et à traquer les suspects et les criminels dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, la criminalité financière, la pédopornographie, la cybercriminalité et la criminalité organisée.

L'organisation policière la plus importante au monde, sinon la mieux financée, est confrontée à de nouveaux défis, notamment à l'augmentation du nombre de cas de cybercriminalité et d'abus sexuels sur des enfants, ainsi qu'à des divisions croissantes entre ses pays membres.

L'année dernière, Interpol disposait d'un budget total d'environ 176 millions d'euros (environ 188 millions de dollars), contre plus de 200 millions d'euros pour l'agence de police de l'Union européenne, Europol, et quelque 11 milliards de dollars pour le FBI aux États-Unis.