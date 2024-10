CAMEROUN :: La création du premier géoparc : l'enjeux d'un atelier national de 2 jours ouvert à Yaoundé :: CAMEROON

C'est à l'initiative du Bureau Régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale, la commission nationale du Cameroun pour l'UNESCO que cet atelier de deux jours sur le programme international de Géosciences et des Géoparcs ( PIGG) mondiaux de l'UNESCO a été ouvert ce 17 octobre au siège du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale à Yaoundé au Cameroun.

Pour être plus précis sur l'enjeux crucial de cet atelier qui réuni des experts de haut -volt; d'après les organisateurs, le Cameroun , à l'instar de 96% des pays du continent africain ne dispose pas de géoparc. Le potentiel y est pourtant important comme l'a si bien relevé le Directeur Général de l'UNESCO Paul Coustère: en effet, «le Cameroun est doté d'une richesse géologique et géographique exceptionnelle, avec une diversité de paysages allant des montagnes aux volcans, en passant par les forêts tropicales et les plaines: Mont Cameroun, gorges de Kola, grottes de Ngaouderé, parc national de Korup».

Face à cette situation récurrente , la Commission nationale du Cameroun pour l'UNESCO a sollicité le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale pour organiser cet atelier "d'information et de sensibilisation sur le patrimoine géologique et pour appuyer la création d'un géoparc au Cameroun".

Cependant il existe 195 géoparcs mondiaux de l'UNESCO ( 2 en Afrique ), répartis dans 46 pays ,couvrant une superficie totale de 486709km2.

Crée en 1972, le programme international de géosciences de l'UNESCO ne cesse d'étoffer le réseau mondial de géo scientifique en faveur d'une extraction responsable des ressources, d'une résilience et d'une préparation aux risques naturels et d'une adaptabilité à un climat changeant. Depuis l'adoption du label Géoparc mondial de l'UNESCO en 2015, ce Programme international se compose de deux piliers à savoir, "le Programme international de géosciences et le Programme mondial des géoparcs de l'UNESCO". Ce programme à deux volets est mis en œuvre par le biais de deux partenariats de coopération avec, respectivement, l'Union internationale des sciences géologiques et le Réseau mondial des géoparcs.

Il faut le préciser, les géoparcs mondiaux de l'UNESCO constituent, les réserves de biosphère et sites du patrimoine, le troisième type et le plus récent des sites désignés de l'UNESCO. Ils correspondent à des zones géographiques uniques et unifiées contenant une multitude de sites géologiques à valeur internationale. Ils associent la conservation du patrimoine géologique au développement durable, au bénéfice des communautés locales. Ces sites et paysages d'importance géologique internationale renforcent les liens entre le patrimoine géologique d'une région et son autre patrimoine naturel, ainsi qu'avec son patrimoine culturel matériel et immatériel. Ils favorisent par la même occasion la compréhension des questions essentielles, telles que la nécessité d'utiliser les ressources minérales de manière durable, l'impact des risques naturels et du changement climatique, et l'autonomisation des populations locales.

Les géoparcs sont gérés et protégés grâce à une approche holistique combinant la géo-éducation, la sensibilisation et une formation de haute qualité pour les habitants et les visiteurs.

Rappelons-le, cet atelier de 2 jours qui se tient du 17 au 18 octobre de ce mois en cours, réunit une trentaine de participants impliqués sur les questions de Géosciences et préservation de l'écosystème et du patrimoine culturel mondiale.

Quelques objectifs recensés au sortir de cet atelier.

Informer et sensibiliser sur l'importance du patrimoine géologique du Cameroun; favoriser une compréhension commune du concept de géoparc et de sa pertinence pour la préservation et la valorisation de la géodiversité et la promotion du développement durable;

Encourager la collaboration entre les différentes parties prenantes et la mise en place d'un réseau national de géoparcs au Cameroun afin de favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les différents sites;

"Identifier les sites potentiels de géoparcs au Cameroun et élaborer une feuille de route pour la création du premier géoparc dans le pays" telles ont été les attentes formulées par le secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO le Pr. Abdoul-Aziz Yaouba lors de son propos de circonstance.

Outre, les différentes prises de parole des deux hôtes du jour : le Directeur Général de l'UNESCO Paul Coustère et le Secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO, une vidéo démo de 4 minutes sur l'aspect physique , les éléments constitutifs d'un géoparc ont été présenté aux membres de l'atelier question pour ces derniers de toucher du doigt les avantages que peut généré un géoparc dans un pays donné, pour y parvenir, leurs expertises et leurs connaissances seront mises à contribution pour le bon déroulement de cet atelier dont l'objectif fixé est la mise sur pied du tout premier géoparc au Cameroun.

Au terme de ces 2 jours d'atelier l'on reste conscient des enjeux et des bénéfices que va générer le Cameroun économiquement , touristiquement dans la création de ce premier géoparc qui viendra se greffer aux autres sites touristiques existant au Cameroun afin de faire de ce pays d'Afrique un pôle d'attraction touristique mondiale et même international.