TECNO Cameroun connecte ses consommateurs à L’Intelligence Artificielle. :: CAMEROON

La démonstration a été faite à Douala, la capitale économique du Cameroun. Avec, au menu, Le tout premier écosystème intelligent alimenté par l'Intelligence Artificielle IA qui offre aux consommateurs des expériences plus créatives, connectées et personnalisées. Comme illustration plusieurs produits innovants et à la pointe de la technologie.

Une gamme variée de produits

Dans une salle de Krystal Palace, un hôtel huppé de la capitale économique, devant des centaines de consommateurs des produits TECNO et partenaires, le décor de l’évènement a été planté par M. Calvin, CEO de TECNO CENTRAL AFRICA. « Notre philosophie a toujours été de créer une gamme exceptionnelle de produits et de services qui améliorent de manière significative la vie des gens. Avec l'avènement de l'IA, nous nous sommes également engagés à devenir un leader dans ce domaine » Cet écosystème alimenté par l'IA, composé d'une série de smartphones, d'ordinateurs portables, de PC, de tablettes, d'écouteurs et d'appareils de jeu phares qui sont destinés à transformer les expériences personnelles et professionnelles.

Des fonctions d’Intelligence Artificielle de pointe.

La présentation de tous ces produits de hautes valeurs technologiques à été faite par divers responsables de la marque Tecno qui se sont succédé sur le pupitre. Devant une assistance attentive. On en saura un peu plus sur Le smartphone phare PHANTOM V Fold2 5G offre une expérience de travail et de jeu améliorée grâce à son design pliable et à ses fonctions d'IA de pointe. Les CAMON 30S et SPARK 30 apportent une photographie améliorée par l'IA et des designs élégants pour un large éventail d'utilisateurs. Pour les professionnels, les ordinateurs portables de la série MEGABOOKT16offrentdes performances de premier ordre et des outils d'IA pour stimuler la productivité. L’appareil de jeu portable Pocket Go, le chien robotique innovant Dynamic 1. Le mini PC MEGA MINI Gaming G1 refroidi par eau. La tablette MEGAPAD 10 et les écouteurs antibruit Sonic 2.

Des innovations à la haute technologie

Tout cet écosystème est accompagné d’innovations exceptionnelles. En matière de connectivité Les produits TECNO offrent des fonctions de connectivité avancées. Dans la photographie TECNO établit de nouvelles normes pour la photographie mobile. TECNO offre des performances exceptionnelles pour le travail et les loisirs. la conception TECNO continue de repousser les limites du design avec des appareils élégants et fonctionnels.

Des services innovants

Les services ont été lancés en même temps que les smartphones. L'assistant d'intelligence artificielle Ella est conçu à partir de GoogleGemini. Smart Q&A ouvre la voie à l'IA conversationnelle. La traduction en temps réel traduit immédiatement la parole en texte pendant les appels téléphoniques. Les fonctions d'écriture IA pour les professionnels comme pour les étudiants, AI Search permet aux utilisateurs de découvrir le monde d'un simple glissement de doigt sur l'écran. AI Art board transforme chaque utilisateur en artiste. L'édition d'images par l'IA permet aux utilisateurs de toujours obtenir la photo parfaite. AI Eraser vient à la rescousse des superbes clichés gâchés. AI Vidéo Production propose aux utilisateurs une marche à suivre pratique, de l'écriture d'un script.

Au finish et pour mettre l’IA au service de tous, Tecno Cameroun s’est engagé, à l’attention de ses clients « Nous ne reculerons devant rien dans notre ambition d'être la marque à laquelle les gens font confiance pour offrir une véritable innovation »