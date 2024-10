Cameroun : Tensions et spéculations autour de l'état de santé de Paul Biya :: CAMEROON

Le Cameroun traverse une période de forte tension politique, alimentée par des rumeurs persistantes concernant l'état de santé du président Paul Biya. Des sources non officielles affirment que le chef de l'État serait "gravement malade" depuis plus de deux semaines, une situation qui, si elle était avérée, pourrait avoir des implications majeures pour l'avenir politique du pays.

Selon ces allégations, les problèmes de santé du président auraient débuté lors de son récent voyage en Chine, contredisant ainsi les déclarations officielles et certains commentateurs politiques qui situaient l'apparition de ces troubles à une date plus récente. Cette divergence d'informations a conduit à une vague de spéculations et de débats intenses sur les réseaux sociaux et dans les cercles politiques camerounais.

La constitution camerounaise prévoit des dispositions spécifiques en cas d'incapacité présidentielle. L'article 6 stipule qu'en cas de vacance de la présidence pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, les fonctions du président de la République sont exercées par le président du Sénat. Dans ce contexte, certaines sources évoquent un délai de 45 jours pour constater officiellement une telle vacance, une échéance qui, selon ces mêmes sources, approche à grands pas.

Ces rumeurs ont conduit à des accusations de manœuvres politiques visant à préparer une transition du pouvoir. Certains observateurs parlent de "tractations pour instaurer une transition dynastique" ou de tentatives de transfert du pouvoir à d'autres figures politiques, notamment Louis Paul Motaze, actuel ministre des Finances, dont le départ récent du pays alimente les spéculations.

La situation est d'autant plus tendue que des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles perçoivent comme des tentatives de manipulation de l'opinion publique. Des journalistes et commentateurs politiques sont accusés de participer à une campagne de désinformation visant à "détourner l'attention du peuple Camerounais" de la réalité de la situation.

Face à ces allégations, le gouvernement camerounais reste silencieux, n'ayant pas encore émis de communiqué officiel pour clarifier l'état de santé du président ou démentir les rumeurs circulant. Ce silence ne fait qu'amplifier les inquiétudes et les spéculations au sein de la population.

La communauté internationale observe attentivement l'évolution de la situation au Cameroun, consciente des enjeux géopolitiques et économiques que représente la stabilité de ce pays d'Afrique centrale. Une éventuelle transition politique au Cameroun pourrait avoir des répercussions significatives sur toute la région.

Dans ce climat d'incertitude, de nombreux Camerounais appellent à la vigilance et à l'unité nationale, soulignant l'importance de préserver la stabilité du pays face aux défis qui se profilent. Certains activistes et leaders d'opinion exhortent la population à rester attentive aux développements politiques et à se préparer à toute éventualité.

Il est important de noter que ces informations restent à ce stade non confirmées par des sources officielles. La situation politique au Cameroun demeure fluide et pourrait évoluer rapidement dans les jours à venir. Une communication officielle du gouvernement camerounais est attendue pour clarifier la situation et apaiser les tensions croissantes.