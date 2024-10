CAMEROUN :: 3ème édition de la pépinière doctorale en sciences économiques et de gestion: état des préparations :: CAMEROON

3ième édition de la "Pépinière Doctorale en Sciences Économiques et de Gestion " pour la CEMAC : la conférence de presse suite au jury de sélection des doctorants-participants fait l’état de la préparation ce 07 octobre 2024.

Le lundi, 07 octobre 2024, les travaux du jury de sélection des doctorants-participants à la 3ème édition de la "Pépinière Doctorale en Sciences Économiques et de Gestion", qui est un Hub de Recherche pour la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, se sont déroulés à 10h 00, dans les locaux de l’Institut Français du Cameroun.

Le jury, constitué d’éminents professeurs à la fois des sciences économiques et de gestion a pré-évalué 63 projets en compétition, sous les regards témoins du Président du Comité d’Organisation (Pr Bertin Léopold KOUAYEP), du Secrétaire Technique (Dr Elias Perrier NGUEULIEU) et de l’Attachée de Coopération scientifique et universitaire du SCAC de l’Ambassade de France au Cameroun (Pr Stéphanie MAILLES VIARD).

L’évaluation portait sur la grille de notation et les critères suivants : Originalité du sujet/5, Faisabilité du projet/5, Impact sociétal de la recherche/5 et Innovation méthodologique/5.

À 14h45, la synthèse des résultats après évaluation sous anonymat a été faite, selon un classement par ordre de mérite, puis un rangement par nationalité, université et par sexe.

À la fin de cette synthèse, 33 projets ont été sélectionnés, sous l’exigence première d’obtenir une note supérieure ou égale à 12/20. Les porteurs de ces projets sont des Camerounais, des Congolais, des Centrafricains, des Tchadiens et des Marocains associés, des deux sexes.



La fin des travaux du jury a ouvert immédiatement la conférence de presse qui s’est déroulée dans la même salle de réunion à 15h00. Ouverte par le Secrétaire technique du projet, un retour à l’histoire de l’initiative a précédé le rappel du thème opportun de cette édition, les critères d’évaluation et la présentation de la synthèse ci-dessus. Il a souligné à cet effet que le projet "PépiDoc SEGes CEMAC" a été initié en 2019 sous le concept « Doctoriales Inter-Universitaires » qui ne concernait que les universités camerounaises. Ce concept est changé en 2021 après la 2ième édition. La présente édition, 5ième de la lignée d’origine et 3ième sous le nouveau concept se déroulera du 03 au 05 décembre 2024 au campus de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun à Yaoundé, sur le thème « Enjeux et défis de l’économie sociale et solidaire en Afrique ».

La PépiDoc, projet de l’ambassade de France au Cameroun, est labellisée depuis 2023 par le Collège de Labélisation Scientifique de la FNEGE, co-patronnée par le Ministre d’État, Ministre de l’Enseignement Supérieur du Cameroun et le Président de la Commission de la CEMAC, sous la vigilance scientifique du Pr Jacques IGALENS (Président du comité scientifique). Le projet, sous forme de compétition entre les thésards, a pour objectif majeur de contribuer à la résolution de l’enclavement scientifique des jeunes chercheurs en les orientant vers des thématiques innovantes et impactantes ; et accordant des bourses de mobilité aux lauréats (visa, prise en charge des billets d’avion et allocation) dans les laboratoires d’Europe et d’Afrique en fonction de la pertinence de leurs projets de recherche.

À ce jour, a-t-il précisé, au moins 05 lauréats en ont profité pour finaliser et soutenir leur thèse de doctorat, dont 01, recruté comme enseignant dans une université française.



Après cette intervention du ST, le PCO et l’Attachée de Coopération scientifique et universitaire e au SCAC sont revenus sur l’opportunité de la thématique de la présente édition et les enjeux scientifiques de ce projet, en termes de maturation et d’accompagnement des jeunes chercheurs. Pour eux, l'économie sociale constitue, à l'échelle mondiale, une réalité importante dont les caractéristiques (capacité d'innovation, dynamisme, souplesse et résilience notamment lors des crises les plus graves, capacité à intégrer les différentes couches de la population dans toutes les sociétés, notamment les plus démunies et marginalisées) orientent l’intéressement. En Afrique, répond le PCO, l'économie sociale est un secteur qui a été largement négligé. Ses spécificités ne sont pas reconnues et, dès lors, elle n'est pas associée activement aux politiques et aux processus consultatifs et décisionnels. Cependant, dans le continent africain, l'économie sociale fait partie intégrante des structures traditionnelles de solidarité, d'entreprises collectives et communautaires, qui souvent se transforment en coopératives ou dans les plus diverses formes d'entreprises mutuelles.

Par ailleurs, nombre des structures qu'elle met en place constituent un élément essentiel de ce vaste ensemble que l'on nomme communément économie informelle. C’est pourquoi le thème de la 3ième PépiDoc est à la fois opportun, original et pertinent au regard du contexte à la fois social et des nécessités d’orientation scientifique des chercheurs sur des sujets novateurs et aux réels impacts, principalement pour l’Afrique, afin de s’inscrire dans l’accompagnement complémentaire à la formation doctorale.



À la question des journalistes, demandant si ce projet ne contribuerait pas à la fameuse fuite des cerveaux, les intervenants ont soutenu que là n’a jamais été l’objectif du projet, c’est-à-dire qu’il n’est pas un tremplin pour l’émigration ; d’ailleurs, tous les bénéficiaires de la bourse, depuis 2020, sont retournés dans leurs pays d’origine ou universitaire après leurs séjours. Il s’agit de contribuer à une meilleure formation des chercheurs, pour le bien de leur pays, mais aussi, pour l’universel ; car un chercheur n’a pas de frontière territorial. Dans cette veine, bien nombreux sont les grands maîtres du savoir en Afrique aujourd’hui ont bénéficié des bourses de bien longs séjours, mais opèrent actuellement dans leurs pays ou dans le continent. Donc, si après la formation, un lauréat capture une opportunité, libre à lui, et à tout bon compte, dans le respect des lois, des règles du jeu qui encadrent la mobilité, et la permanence du sens patriotique.