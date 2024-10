Cameroun vs Kenya : changement de stade pour le match éliminatoire de la CAN :: CAMEROON

La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a annoncé, via un communiqué officiel publié le 3 octobre 2024, un changement de stade pour la rencontre opposant le Cameroun au Kenya. Initialement prévue au stade de Japoma à Douala, cette confrontation comptant pour la 3ᵉ journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergies Maroc 2025 se déroulera désormais au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, le vendredi 11 octobre 2024 à 17 heures.

Cette décision fait suite à une mission d’inspection réalisée par un inspecteur indépendant mandaté par la Confédération Africaine de Football (CAF) les 26, 27 et 28 septembre 2024. Cette évaluation concernait plusieurs infrastructures sportives camerounaises, à savoir les stades Ahmadou Ahidjo, Olembé, Japoma, Kouekong et Limbé. À l’issue de cette inspection, seuls les stades Ahmadou Ahidjo de Yaoundé et Kouekong de Bafoussam ont été approuvés pour accueillir les matchs des éliminatoires.

La FECAFOOT, tout en sollicitant la compréhension du public, a tenu à rappeler l'importance de cet événement pour la sélection nationale. Elle invite les supporters des Lions Indomptables à se mobiliser en grand nombre afin de porter leur équipe vers la victoire lors de ce match décisif. Leur soutien indéfectible est essentiel pour assurer une bonne performance de l'équipe nationale et les aider à se rapprocher de la qualification pour la CAN 2025.

Cette réorganisation logistique ne devrait pas affecter l'engouement des fans, bien connus pour leur ferveur lors des rencontres de la sélection camerounaise.

En plus du match contre le Kenya, d'autres événements sportifs majeurs se tiendront dans les infrastructures validées par la CAF, confirmant ainsi la capacité du Cameroun à organiser des compétitions internationales de haut niveau.