CAMEROUN :: COMMUNIQUÉ DE PRESSE à l'attention des hommes de médias, agents publics et fonctionnaires :: CAMEROON

Dans le cadre de la procédure relative à la plainte déposée contre 28 ministres et le Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement, concernant la violation de mon droit à l'information publique et manquements aux obligations de transparence dans la gestion des fonds COVID-19, je tiens à rappeler à tous les agents publics, au sens de l’article 131 du Code pénal, leurs obligations légales en matière de transparence et de bonne gouvernance.

Conformément aux articles 13, 53 et 54 de la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance, il est impératif que chaque fonctionnaire prenne conscience de son devoir de dénonciation. En effet, je vous invite à accomplir ce devoir légal auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre-Administratif conformément aux articles 135 et 136 du code de procédure pénale, avant que la décision sur ma plainte ne soit rendue définitive, ou au plus tard le 16 novembre 2024, date d’entrée en vigueur de la prescription sur cette affaire.

Il est important de souligner que la non-dénonciation des faits constitutifs d’infractions pourrait entraîner des conséquences pénales, conformément à l’article 171 du Code pénal. De plus, pour les élus (Président de la République, Sénateurs, Députés, Maires Conseillers municipaux, Conseillers régionaux), une telle inaction pourrait avoir des répercussions politiques significatives lors des prochaines échéances électorales. Des démarches de contestation devant les tribunaux concernant leur candidature seront envisagées, car la confiance publique aurait été trahie.

La dynamique RALI (Renaissance de l’Ame des Lions Indomptables) est la plateforme du mouvement citoyen JUSICE POUR TOUS visant à promouvoir la justice, la transparence, et l'engagement civique au Cameroun. Son objectif est de sensibiliser les citoyens sur leurs droits et devoirs, notamment en matière de dénonciation des actes de corruption et de mauvaise gouvernance.

Pour plus d'informations sur comment participer et s'impliquer, veuillez visiter notre site web : https://dynamiquerali.prosperite-rali.org/

Hervé Henri Meno, votre concitoyen