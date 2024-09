La Représentation de l’Union Européenne au Cameroun se joint au théâtre de la rue :: CAMEROON

C’est à la résidence de son excellence Alain Leroy, ambassadeur de Belgique au Cameroun que l’Union Européenne a dévoilé ce 20 septembre 2024 son intention et la manière de soutenir le théâtre de la rue, un concept développé depuis quelques années par des réalisateurs, des cinéastes, des acteurs et des metteurs en scène camerounais. Cette initiative qui plaît à l’Union Européenne grâce à son originalité va connaître un coup d’accélérateur.

Par la même occasion au lancement du projet théâtral « Njangui » par le réseau EUNIC et ses partenaires, les chefs des missions diplomatiques de plusieurs pays européens en l’occurrence de la France, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne pour ne que citer ceux ont laissé entendre aux hommes de médias qui étaient conviés pour relayer l’information au public que le concept Njangui nom d’origine Africaine typiquement camerounais pourra finalement attirer l’attention des communautés. Naturel, authentique, vrai et ouvert à tous, le théâtre de la rue accessible aux enfants, aux adolescents et aux adultes vont permettre de toucher beaucoup de personnes, sensibiliser, enseigner et éduquer les masses, voilà même l’intérêt de l’Union Européenne a souligné l’ambassadeur de l’Italie Filippo Scammaca Del Murgo.

En précisant la tournée de ces événements, les productions se feront à Ebolowa le 23 septembre 2024, à Douala le 25 du même mois et la capitale politique Yaoundé accueillera les troupes du 26 au 27 septembre 2024.

Pendant cette période, une vingtaine d’acteurs des pays européens notamment l’Italie, la France, l’Allemagne et le Cameroun vont combiner leurs talents, échanges d’expériences, répétitions d’ensemble afin de donner au public un spectacle digne de ce nom.

Dans le même élan, les diplomates de l’union Européenne fondent un réel espoir sur le concept Njangui qui symbolise également le partage, le vivre-ensemble, la cohabitation, l’échange, l’écoute, l’apprentissage. Ceci dans l’objectif de créer un lien et un brassage culturel entre les acteurs du théâtre camerounais et européens. Donc le théâtre de la rue joué au 237 vont également connaître les acteurs européens qui vont se produire en véhiculant les messages en dehors de la culture du terroir.

Lors de cette réception à la résidence de l’ambassadeur de Belgique, notons la présence du Secrétaire Général du Ministère des Arts et de la Culture et d’autres personnalités à l’instar de Junior Esseba, Coordinateur général Association théâtre en folie, Stephano De Luca, metteur en scène Piccolo de Milan, référence de la commedia dell'arte, Issa Yinkou, comédien dans le projet Njangui, Philippe Lafosse, Chef Section Politique et gouvernance publique, Délégation de l'Union européenne au Cameroun.