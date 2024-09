Une opération de sécurité d'envergure a secoué la ville de Buea, au Cameroun, à la veille de la projection d'un documentaire sur le président Paul Biya. Les forces de l'ordre ont procédé à des arrestations massives, suscitant l'inquiétude de la population locale.

Opération de sécurité controversée

Mercredi et jeudi matin, la police et la gendarmerie ont mené des interpellations dans plusieurs quartiers de Buea, notamment à Molyko, Mile 17, Bomaka et Sandpit. Ces arrestations, qualifiées d'indiscriminées par certaines sources, ont ciblé principalement des jeunes. De nombreuses personnes ont été appréhendées dans leurs domiciles et dans les rues par des équipes mixtes des forces de défense et de sécurité.

La majorité des personnes arrêtées ont passé la nuit dans les commissariats de Muea et de Molyko. Des cas jugés plus sensibles auraient été transférés au bureau de la légion de gendarmerie et au commissariat central.

Contexte tendu

Ces arrestations surviennent dans un climat déjà tendu, marqué par un confinement imposé par les séparatistes dans la région. Le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai, a justifié cette opération en assurant à la population que toutes les mesures de sécurité seraient prises avant, pendant et après l'événement.

Un événement controversé

L'objet de ces mesures de sécurité renforcées est la projection du film "Paul Biya : Les grandes déclarations" au stade omnisports de Molyko ce jeudi 19 septembre à 16 heures. Ce documentaire, qui retrace les 41 années de présidence de Paul Biya, vise à le présenter comme une figure majeure de l'histoire du Cameroun.

L'événement devrait attirer des milliers de spectateurs, dont des élites venues de Yaoundé et d'autres régions du pays. Cependant, dans le contexte actuel, cette projection soulève des questions sur la liberté d'expression et les priorités du gouvernement dans une région en proie à des tensions séparatistes.

Réactions et inquiétudes

Ces arrestations massives ont suscité l'inquiétude et la colère au sein de la population locale. Des organisations de défense des droits de l'homme ont exprimé leur préoccupation quant à la légalité et à la proportionnalité de ces mesures.

La situation à Buea reste tendue, alors que les autorités maintiennent un dispositif de sécurité renforcé autour du stade où se tiendra la projection. Les habitants craignent que ces mesures ne contribuent à exacerber les tensions déjà existantes dans la région.