MONDE ENTIER :: La France affronte l’Italie en Ligue des Nations :: WORLD

Le temps sera très reluisant sur les terrains européens lors de la 1ère journée de l’UEFA NATIONS LEAGUE où de belles affiches nous attendent pour cette phase de compétition. Une journée qui portera certainement de bons fruits si l’on s’en tient aux forces en présence et surtout de l’enjeu de chaque rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

Dans le duel FRANCE - ITALIE saisissez cette aubaine pour rendre cette fin de semaine meilleure que les autres. Une rencontre qui tiendra toutes ses promesses au regard des forces en présence et au vu de leurs dernières performances en compétition internationale.

Evoluant sur son terrain avec sa cote de 1.61, la France part avec un avantage pour damer le pion à son adversaire qui n’est pas un enfant de cœur en faisant la différence sur le terrain et réaliser un bon résultat pour obtenir les trois points mis en jeu ce qui lui permettra de marquer son entame de la plus des manières. C’est donc une autre belle opportunité pour les coéquipiers de Kylian MBAPPE de se refaire une santé dans cette autre compétition.

Mais il faudra faire attention à l’ITALIE avec sa cote de 4.41 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser devant son vis-à-vis en faisant un match de haute facture pour avoir le résultat et éviter de se faire battre par ce dernier afin de garder sa renommée. Cette première journée donnera le ton aux différentes nations de poser les jalons de leurs ambitions dans cette nouvelle bataille.

