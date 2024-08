CAMEROUN :: Annulation de la conférence de presse de Marc Brys, sélectionneur des Lions Indomptables :: CAMEROON

La conférence de presse tant attendue de Marc Brys, le sélectionneur des Lions Indomptables, n'a pas eu lieu comme initialement prévu. Annoncée par la Fecafoot, cette rencontre avec les médias devait permettre à Brys de s’exprimer sur les prochaines étapes de préparation de l’équipe nationale du Cameroun. Cependant, le sélectionneur a été contraint d’annuler à la dernière minute.

Selon Jean Marie Nkoussa, directeur de la communication de la Fecafoot, Marc Brys a rencontré un empêchement imprévu, l’empêchant ainsi de participer à la conférence de presse. Aucune information supplémentaire n’a été donnée sur la nature de cet empêchement, laissant les médias et les fans des Lions Indomptables dans l'attente de nouvelles informations.

L’annulation de cette conférence a créé une certaine déception parmi les journalistes et les supporters, qui espéraient obtenir des réponses sur les choix tactiques et les joueurs convoqués pour les prochains matchs. Cette situation pourrait être vue comme une occasion manquée pour le sélectionneur de renforcer son lien avec le public et de clarifier ses intentions pour l'avenir de l'équipe nationale.