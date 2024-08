Belgique : Libération ordonnée pour l'étudiant camerounais retenu en centre fermé :: BELGIUM

Le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) en Belgique a ordonné la libération de Djibril Jordy Y., un étudiant camerounais retenu en centre fermé depuis le 23 août. Cette décision, annoncée par le Collectif pour la défense des étudiants noirs en internement à la frontière (Denif), marque un tournant dans une affaire qui a suscité une vive polémique.

L'étudiant était arrivé en Belgique muni d'un visa étudiant valide pour poursuivre des études d'informatique à la Haute École Louvain-en-Hainaut. Malgré la validité de son visa, confirmée par l'ambassade de Belgique au Cameroun, la police des frontières lui avait refusé l'entrée sur le territoire, invoquant le non-respect de certaines conditions d'entrée.

Cette décision avait été qualifiée d'« arbitraire » et d'« abus de pouvoir » par le collectif Denif et le parlementaire Kalvin Soiresse Njall. Ils dénonçaient des motifs « fallacieux » pour justifier le maintien de l'étudiant en centre fermé.

Face à cette situation, l'avocate de Djibril Jordy Y., Maître Selma Benkhelifa, avait introduit un recours en extrême urgence auprès du CCE. La décision du Conseil en faveur de la libération de l'étudiant représente une victoire importante pour ses défenseurs et soulève des questions sur les pratiques de contrôle aux frontières.

Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les étudiants étrangers, en particulier ceux originaires d'Afrique, lors de leur arrivée en Belgique. Elle souligne également l'importance du respect des procédures légales et des droits des personnes en situation de mobilité internationale.

La libération de Djibril Jordy Y. pourrait avoir des implications plus larges sur la politique d'accueil des étudiants étrangers en Belgique. Elle pourrait inciter les autorités à revoir leurs procédures de contrôle aux frontières et à adopter une approche plus équilibrée entre les impératifs de sécurité et le respect des droits des étudiants internationaux.

Cette décision du CCE rappelle l'importance de la présomption de bonne foi dans le traitement des demandes de visa étudiant et la nécessité d'une évaluation au cas par cas des situations individuelles.

Pour la communauté camerounaise en Belgique et les associations de défense des droits des étrangers, cette affaire représente une victoire symbolique. Elle pourrait encourager une plus grande vigilance quant au traitement des étudiants étrangers à leur arrivée dans le pays.

En conclusion, la libération ordonnée de Djibril Jordy Y. marque un moment important dans le débat sur l'accueil des étudiants étrangers en Belgique. Elle souligne la nécessité d'un équilibre entre les contrôles migratoires et le respect des droits fondamentaux, tout en rappelant l'importance de l'ouverture internationale dans le domaine de l'éducation supérieure.