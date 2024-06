CAMEROUN :: Enseignement et Recherches : Le Pr Assako Assako invite à l'abandon des théories occidentales :: CAMEROON

Dans une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux, et que nous avons retranscrite pour nos visiteurs, le Professeur René Joly ASSAKO ASSAKO invite les enseignants - chercheurs africains à abandonner les théories occidentales et asiatiques, qui selon lui, ne sont pas adaptées aux besoins des populations africaines.

Professeur titulaire des universités en Géographie, René Joly ASSAKO ASSAKO est défini par plusieurs universitaires comme un sujet très brillant et précoce .

Auteur. de plusieurs essais, de romans, le Pr René Joly ASSAKO ASSAKO est fondateur - président de la Société Camerounaise de Géographie.

Sur le plan de l'administration universitaire, il est le plus capé de tous : il totalise une longue expérience de 15 ans comme vice - recteur, respectivement des Universités d'État de Yaoundé II - Soa, Yaoundé 1, et Douala où il est 1er vice - recteur depuis sept ans.

Lisez plutôt sa tribune que nous avons retranscrite pour vous, et regardez la vidéo.

"Enseignants- chercheurs africains, ayons la modestie de reconnaître que nous sommes les vrais coupables de l'extraversion et de l'embrigadement de nos étudiants. La raison est que nous sommes les premiers à passer notre temps à réciter les concepts et théories venus d'ailleurs, même quand ceux-ci ne cadrent pas avec nos problématiques et champs de recherche, juste parce que, pensons-nous naïvement, ça fait docte et bon genre.

Ce faisant, on se complait dans des recherches descriptives et, au meilleur des cas, analytiques. On ne théorise pas assez. Et les quelques rares d'entre nous qui s'y risquent, sont moqués, ostracisés et ignorés. On les prend pour des pédants, en même temps qu'on déifie leurs cadets d'ailleurs qui théorisent, parfois sans grande pertinence. C'est donc logiquement que nous dirigeons nos étudiants vers les seuls concepts et théories qui existent, à savoir ceux exogènes, convaincant du coup nos disciples du confort du suivisme, de la récitation et du psittacisme des références conceptuelles et théoriques occidentales et asiatiques. Il est temps que ça cesse. Les africains ont des ressources. L'Afrique, en tant qu'espace et environnement heuristique, déborde d'opportunités d'innovations, qu'il suffit de saisir.

Libérons nos étudiants des fixités dogmatiques surannées. Libérons le génie créateur de nos étudiants. Laissons les enfants créer. On évaluera après coup. Il n'y a pas de qualité a priori. C'est à l'épreuve qu'on retient ce qui est bon. Mais, l'existence précède l'épreuve".