Cameroun :: Bisbille, Vraie Eglise De Dieu: Interpellation Du Ministre De L'administtation Territoriale :: Cameroon

MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE NJI ATANGA PAUL

-GRAVES MENACES DUR LA PAIX SOCIALE

-PROJET DE PERTURBATION DE L’ORDRE PUBLIC

VOICI LE DOCUMENT DE LA VERITE ET L’OPINION DOIT AUSSI LE SAVOIR

Monsieur le Ministre,

Le 21 Février 2021, l’Assemblée générale de « LA VRAIE EGLISE DE DIEU DU CAMEROUN », se réunit au sanctuaire de l’association à Mombo dans le Moungo, pour choisir un successeur au Pasteur TOUKEA NESTOR, fondateur et président du Conseil d’administration décédé. L’événement a lieu en présence des autorités administratives et sécuritaires. Le président de l’assemblée, le Révérend ABATE François, signe un 3COMMUNIQUE DE PRESSE –RADIO3, qui annonce la désignation du Révérend pasteur TCHANA comme nouveau PCA par intérim. En 2023, soit deux années plus tard, conformément aux statuts, le Pasteur Tchana est confirmé, pas une assemblée générale, qui dresse un rapport envoyé au MINAT.

SAMEDI 16 mars 2024

Au siège de l’association à Ngousso – Yaoundé, Un colonel commandant des unités dans la capitale, un sous-préfet, un administrateur civil attaché aux services du premier ministre, une escouade de gendarmes et de policiers, font irruption dans le courant de l’après-midi, et brutalisent les fidèles et les responsables de l’association : casses ; matraquages ; injures, humiliations. Les fidèles sont traités de terroriste, de Boko Haram et de tous les noms. Le siège est aussi un camp qui héberge des familles. Les portes sont défoncées, les occupants jetés dehors sans leurs effets, y compris des écoliers depuis lors privés de leurs effets scolaires jusqu’aux tenues.

Ce weekend du 23-24 Mars, les casseurs entendent réitérer les mêmes violences à Douala, notamment à Nyala, et planifient ailleurs également. Le même scénario va se reproduire à Douala, à moins que le Gouverneur et le Préfet prennent des dispositions appropriées.



QUI LES SOUTIENT ET SUR QUELLES BASES ?

Monsieur le Ministre,

Il y a quelques années, je me suis dressé contre le désordre au sein de l’Eglise évangélique du Cameroun, et j’ai soutenu publiquement la vérité, celle qui voulait que le Révérend Pasteur Priso Moungolè soit légitimement porté à la tête de cette précieuse chapelle spirituelle. J’avais raison et en dépit de toutes intrigues, reproches et menaces, la suite de l’histoire a témoigné de mon côté et la paix est revenue.

Aujourd’hui, vous avez, sans doute, été trompé, par des porteurs du mensonge et du désordre, et vous leur avez donné carte blanche pour détruire la crédibilité du gouvernement ainsi que de notre pays. Je suis et ai toujours été, avec vous, un fervent patriote, et Médiateur pour la vérité. IL EST URGENT DE RAPPORTER VOTRE CORRESPONDANCE, avec humilité, sagesse, intelligence et apaisement.

Cette affaire ne fait que commencer, et elle risque de constituer une page très sombre dans votre bilan à la tête de ce département ministériel précieux que le Chef de l’Etat vous a confié. La vérité est et demeure mon seul ami et ma seule cause de travail dans cette affaire comme dans d’autres. C’est ce que je répétais aux responsables de l’Eglise évangélique qui ont fini par revenir aux voies de la sagesse, de la vérité historique et de la réconciliation. Le Pasteur ABATE n’a aucune base pour prétendre à la qualité de PCA de cette association, et il ne saurait exister un Bureau Exécutif dans une association qui n’en prévoit pas dans ses statuts. De même, une assemblée générale qui n’a jamais car interdit par vos propres services, ne saurait servir de base à la consécration d’une illégalité de fait.

Monsieur le Ministre, cher frère et très cher compatriote, je reste très respectueux de nos institutions, et je vous conserve toute mon amitié ainsi que mes encouragements. Regardons tous dans la même direction, celle de la vérité et du bonheur pour notre pays, et non celle des Feymen, des menteurs, des casseurs, des inquisiteurs, des intrigants dont la parole donnée de même que les lois et règlements, ne valent pas plus que des chiffons de papier.

A ce jour, vous avez catégoriquement refusé d’accorder une audience au Révérend pasteur Tchana, pendant que les autres, le camp opposé, le camp des trafiquants des documents et des faux procès-verbaux, jubilent, déclarent ouvertement leur contrôle sur le MINAT, bombent le torse. Quand c’est en usant et abusant du nom de DIEU que des gens peuvent se comporter ainsi, ils ne méritent aucune tolérance, aucun pardon et aucune faiblesse, parce que c’est le pire des crimes contre l’humanité.

Fraternellement, dans l’attente de votre décision, et avant les condamnations des tribunaux qui me semblent inéluctables

Fraternellement./.

