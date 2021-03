FRANCE :: La condamnation de Vincent Bolloré et la recrudescence de la Covid19 en débat sur Diaf-Tv

Comment est perçue la condamnation en France de l'homme d'affaire français Vincent Bolloré dans une affaire de corruption des chefs d Etats du Togo et de la Guinée Conakry, par une élite africaine engagée ?

Tel est l'essentiel de l'échange avec nos deux consultants, Abdelaziz Mounde Njimbam et Joel Didier Engo, que nous vous proposons de suivre dans cette première partie du débat Diaf-tv.

Et la pandémie de la Covid19 publique oblige, en levée de rideaux de cette première partie, ils vous commentent logiquement la situation alarmante de la recrudescence de la Covid-19 au Cameroun. L'existence d'une pandémie souvent niée par les populations, premières victimes de celle-ci, reléguée au second plan par les différents services de l Etat du Cameroun en charge de d alerter sur la montée inquiétante des cas de contaminés et de décès.

L'intégralité de cette première partie dans la présente vidéo