Espagne :: Bm Puente Genil - Bm Torrelavega : Un Rendez-Vous De Rêve En Ligue Asobal :: Spain

Après plusieurs journées de rudes batailles sur les terrains les clubs de la LIGUE ASOBAL donneront une image reluisante de leur compétition avec des prestations satisfaisantes au cours de la 22ème journée. Et parmi ces rencontres, on aura le duel très attendu du milieu du classement qui donnera de grandes sensations sur le terrain. Une bonne chose pour le leader des paris sportifs qui s’attend encore à vivre de grandes émotions lors de cette journée à travers Supergooal !

Le duel BM PUENTE GENIL – BM TORRELAVEGA est le cheval de base pour commencer la semaine sous les meilleurs auspices. Une affiche qui s’annonce intéressante entre deux clubs qui essaient bon an mal an à se frayer un chemin dans ce championnat de handball espagnol. Evoluant sur son terrain devant un public connaisseur avec sa cote de 1.84, BM PUENTE GENIL neuvième au classement part avec les faveurs des pronostics et devra tirer son épingle du jeu en prenant le dessus sur son adversaire pour engranger de nouveaux points pour son classement et ainsi se mettre à l’abri de toute surprise à domicile. Un résultat positif ce dimanche 24 mars 2024 sera une belle option pour se refaire le plein de confiance pour la suite de cette compétition très relevée.

En face il y aura BM TORRELAVEGA huitième au classement avec sa cote de 2.39 qui ne viendra pas jouer les figurants mais essayera de lever la tête afin de se battre pour sauver son honneur et faire un bon match devant son adversaire et concurrent au classement. La tâche ne s’annonce pas facile mais le club dispose des arguments pour faire face à ce genre de duel et donnera tout pour ramener un bon résultat de ce voyage qui lui sera très bénéfique pour la suite.

Les cinq dernières rencontres entre les deux clubs donnent l’avantage à BM TORRELAVEGA qui totalise trois victoires contre deux pour BM PUENTE GENIL. Cette autre affiche sera une autre paire de manche pour les deux formations du handball espagnol.

