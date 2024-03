France :: L'apothéose Culturelle Est Annoncée Le 11 Mai 2024 Par Njr Production

Qu’il s’agisse de créer l'ambiance jusqu’au bout de la nuit lors des retrouvailles festives des fins d’années ou, de célébrer les icônes de la musique africaine, ou encore de designer les doyens de l’organisation des soirées à paris, sur décor élégant , Foh Jean Robert Ngamwo est le baron au cœur des cités. Raison pour laquelle lorsqu'on entend son nom, tout le monde se laisse transporter par les soirées chic s qu'il organise. Foh Jean Robert Ngamwo dans les festivités, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est pourquoi, le 11 mai, un événement tant attendu par tout Paris et ses environs se profile à l'horizon.



Jamais une soirée culturelle n'avait suscité autant d'enthousiasme parmi les mélomanes, que ce soit à Paris ou à travers l'Europe. Et lorsque le prestigieux club Efficience s'implique, cela promet une Nuit de l'Élégance et des Traditions qui s'annonce retentissante. Prévue pour le 11 mai prochain, cette soirée se tiendra dans la somptueuse salle des fêtes des Pyramides à Port Marly, cette salle nichée dans un cadre idyllique aux abords paisibles des hauteurs de Versailles, en région parisienne.



Foh Jean Robert Ngamwo, l'architecte de cet événement, aspire avant tout à offrir du plaisir, à réinventer l'art de faire la fête, à reconnecter la diaspora africaine à ses racines culturelles et traditionnelles, tout en démontrant que seul le labeur, et rien d'autre, permet à l'humanité de s'épanouir. À l'affiche, nous aurons la Lionne du Bikutsi, Lady Ponce, puis la jeune talentueuse Kris M, l'ivoirien Kerozen, et enfin, le magicien de la musique Fadil.



Analysons cette affiche : Lady Ponce incarne la joie, elle est l'âme des fêtes inoubliables, celle qui efface tous les soucis dès qu'elle monte sur scène. Incomparable, sa passion musicale et ses mouvements envoûtants vous transportent vers un autre univers. Kerozen, l'homme aux rêves démesurés, apporte une mélodie apaisante et réconfortante. Il est le pionnier à intégrer l'éthique et la spiritualité dans la musique, répondant ainsi aux attentes de chacun. La jeune KRIS M. est en pleine ascension, son sourire vous fera oublier, ne serait-ce que pour une soirée, vos soucis financiers et vos tracas quotidiens. Enfin, FADIL LE SORCIER, un véritable enchanteur européen, vous emmènera loin, dans un voyage de plusieurs kilomètres, même avec une salle des Pyramides bondée de 2000 personnes.

Donc, 2000 personnes sont attendues dans ce lieu d'exception, niché dans le paisible cadre du Château de Versailles, avec une piscine à proximité de ce vaste complexe. Cela devrait vous encourager à arriver tôt à Paris le vendredi et à profiter pleinement du beau temps. Une pyramide, abritant un restaurant étoilé offrant une authentique gastronomie française, une opportunité pour les visiteurs venus de loin, comme nos hôtes américains, de découvrir une autre facette de la cuisine française.



Le 11 mai 2024 à Paris est une date à inscrire en lettres d'or dans vos agendas. Une date d'exception, une célébration rassemblant toute l'Afrique du showbiz européen et sa diaspora, chacun étant invité à mettre en valeur son patrimoine et son talent culturel dans le respect de ses traditions. Tout autour et à l'intérieur de cet édifice étonnant, construit pour restaurer à la vie toute sa noblesse, persiste un lieu emblématique des soirées parisiennes.

Et tous disent : nous serons présents.